Bitcoin ne kadar oldu? İşte 14 Mart Pazar Bitcoin kuru ve diğer kripto paralar

Kripto paraların kazandığı önem son günlerde yatırımcıların çok fazla dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte 14 Mart Bitcoin fiyatları...

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 14 Mart'ta da devam ediyor. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

14 Mart 2021 Pazar gününe ait güncel kripto para fiyatları şu şekilde:



Bitcoin: 60881.94 USD 457600.00 TL

Ethereum: 1895.00 USD 14261.00 TL

Ripple: 0.45310 USD 3.41300 TL

Bitcoin Cash: 585.30 USD 4,405.16 TL

Aave: 395.09400 USD 2,975.04 TL

Algorand:1.10570 USD 8.30 TL

Litecoin: 220.62 USD 1,662.68 TL

EOS: 4.19080 USD 31.59 TL

Binance: 270.50 USD 2036.00 TL

Stellar: 0.3977 USD 2.98 TL

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi daha önce 21 Şubat'ta görmüştü. Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

FS Investments, New York Life, Stone Ridge Holdings Group ve MassMutual, gibi önemli şirketlerin Bitcoin ile ilgili yatırımları da Bitcoin yükselişinde oldukça etkili olmuştu.

