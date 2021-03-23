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Bitcoin neden düşüyor? Binance Coin ve Ethereum son durum nedir?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.03.2021 09:11 | Son Güncelleme

ABD Fed Başkanı'nın kripto parayı spekülasyon aracı olarak gördüğünü belirtmesinin ardından 61 bin dolar sınırına gelen Bitcoin, 55 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'le birlikte Binance Coin ve Ethereum'da gerileyerek piyasa hacmi düştü.

Bitcoin neden düşüyor? Binance Coin ve Ethereum son durum nedir?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, bu nedenle, "dolardan çok altına benzediklerini" söylemesinin de etkisiyle kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle Bitcoin 55,000 doların da altına geriledi.

BITCOIN GERİLEDİ

Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.30 düşüşle 54,639.44 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM'UN PİYASA HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.84 düşüşle 1,701.56 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 195.53 milyar dolara geriledi.

BINANCE COIN' DEV KRİPTOLARI TAKİP ETTİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.23 düşüşle 259.85 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.95 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 703 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

KRİPTO PARA PİYASA HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,915 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,705 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.6'sını Bitcoin, yüzde 11.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 131 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Yapılan araştırmalara göre, 10 yıldır hareketsiz duran Bitcoin adeti 2 milyonu geçti. Satoshi tarafından çıkarıldığı tahmin edilen 1 milyon BTC’nin de bu sayıya dahil olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, şifresi kaybedilmiş cüzdanların da içerisinde bulunduğu Bitcoin’lerin giderek artması arz kısıtı yaratan durumların arasında sayılıyor.

"ABD merkezli borsanın Mart ayının sonlarında planladığı doğrudan listeleme, Nisan ayına ertelendi. Ertelemenin ana nedeni henüz bilinmiyor. Doğrudan listeleme yöntemiyle sadece var olan hisseler piyasaya sürülüyor ve kar elde etmek için yeni hisse sürülemiyor. Coinbase’in ardından Kraken de önümüzdeki yıl halka arzı gündeme almayı planlıyor.

"CoinShares raporlarına göre, beş kripto para birimine ilk çeyrekte 4.2 milyar dolarlık giriş oldu. 2021 yılının ilk çeyreği hem kripto para hem de kripto para kullanıcısı açısından rekorlarla doldu. Dijital varlıklara yapılan yatırımlar artarken rekor fon girişleri gelmeye devam ediyor." (Grafik)

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(DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu sanal paranın arkasında duran kurum belli değil aynı virüs oyunu gibi oyun oynuyorlar bu oyunla büyük şirketleri ele geçirmek hatta ülkeleri bile çökertmek için kurgulanan bir para birimi,yeni dünya düzenindeki sistemi şu an deniyorlar yakında bütün sistem yapay zekaya entegre edilecek ve şow başlayacak,dinler ve ülkeler yapay zekayla ortadan kalkıp tek bir süper güç oluşturacaklar ve müslümanlığında sonunu getirmeye çalışacaklar,belki de dinleri şeytanlık sistemi olabilir,zaten ülkelerde çok zamandır uygulana bir yönetim şekli var bu yönetim şeklide bu sisteme hizmet için devşirildi
bilgin yok fikrin cok bitcoin bu sisteme tepki olarak gelistirildi.
Ne düşmesi bunların başı zaten bınlar ara ara çıkıp bu tür açıklama yapıp küçük yatırımcıların elinden paraları toplamak. Yeterli satışı aldıktan sonrada yükseltip millete yüksekten satmak
medya bilerek kötülüyor para çıkmasın diye ülkeden
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