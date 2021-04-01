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Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 1 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 01.04.2021 08:14 | Son Güncelleme

Yapılan açıklamalar ve alınan kararlarla geçtiğimiz hafta düşüşe geçen Bitcoin ve Ethereum, Elon Musk’ın yaptığı Tesla araçlarda kripto para kabul edileceği açıklamasından sonra ise yükselişe geçti. Bu ani yükseliş sonrası ise yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki değişimi merak etti. Daha sonra Paypal ve Visa’dan gelen açıklama ile 58 bin bandının üzerine çıktı.

Bitcoin ve Ethereum fiyatları bir süredir düşüş eğilimi ile hareket ederken, atılan adımlar sonrası tekrar yeşil ibreye geri döndü. 30 Mart günü Paypal’ın Bitcoin ödeme sistemini açması ile Bitcoin fiyatları rekor sınırı zorladı. Bitcoin dolar bazında haftalık %11 civarında bir iyileşirken, Ethereum ise dolar bazında haftalık %20 oranın yükseldi.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $58.970,5900 ile başlayan Bitcoin, 1 Nisan itibarıyla %0,48 artışla $58.925,68 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 2 Mart tarihinde $47.462,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.925,68 ve ₺490.087,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $1.940,2000 ile başlayan Ethereum, 1 Nisan itibarıyla %5,25 artışla $1.916,73 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 2 Mart tarihinde $1.472,8800 ile son bir ayın en düşük, 31 Mart tarihinde ise $1.940,3000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.916,73 ve ₺15.931,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $0,5648 ile başlayan Ripple, 1 Nisan itibarıyla %3,93 artışla $0,5733 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 2 Mart tarihinde $0,4303 ile son bir ayın en düşük, 1 Nisan tarihinde ise $0,5733 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $0,5733 ve ₺4,7670'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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