Bitcoin yatay seyrediyor, işte düşmesinin nedeni! Tether ve Ethereum'da hacim düştü!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, özellikle Bitcoin’in altının yerini alabileceğini belirtmesinin ardından gelen satışlarla 54,000 dolar düzeyine inen Bitcoin, bu düzeylerde yatay hareket ediyor. BITCOIN 'İYİ BİRER DEĞER DEPOSU DEĞİL' Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti. Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.

BITCOİN YATAY SEYREDİYOR Analistlere göre, Bitcoin’in yüzde 7.0 düşüşle 54.000 seviyesine çekilmesiyle birlikte, bir saat içinde vadeli işlem yatırımcılarının 650 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye oldu. Kaldıraçlı işlem yapan bir çok yatırımcı yaşanan sert düşüş nedeniyle zor saatler yaşadı. Son 24 saat içinde 53,470.69 ve 55,985.44 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.06 düşüşle 54,300.15 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 13 milyar dolara geriledi. ETHEREUM SON DURUM Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.06 düşüşle 1,682.04 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 4.82 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 193.73 milyar dolara geriledi. TETHER DÜŞTÜ Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether son 24 saatte yüzde 0.06 düşüşle 1.00 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 0.07 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.87 milyar dolara geriledi. Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 701 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.