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bitFlyer güvenilir mi? bitFlyer nedir? Türk kripto para borsaları...

25.04.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex isimli kripto para alım satım sitesinin vurgun iddiaları ile gündeme gelmesinin ardından, diğer Türk kripto para borsaları hakkında da vatandaşların araştırmaları başladı. Kripto para borsasında şu an için büyük küçük toplamda 40 adet yerli borsa bulunuyor. Bunlardan biri de bitFlyer. Bitflyer, altcoin satın almak veya satmak isteyen yeni kullanıcılar için uygun bir kripto para borsasıdır.

bitFlyer güvenilir mi? bitFlyer nedir? Türk kripto para borsaları...

BitFlyer, Japonya, Avrupa ve ABD gibi ülkelerde faaliyet gösteren bir kripto para ticaret platformudur. BitFlyer, Euro, Japon Yeni ve Amerikan Doları gibi para birimlerini destekler ve çok çeşitli yatırımcılara uyacak özellikler içerir. Borsa, Japonya’da aylık 250 milyarın üzerinde bir hacme sahiptir. Bu oranlar 2017’de Japonya’da 1. Sırada yer aldı. Peki BitFlyer, güvenli mi?

BİTFLYER GÜVENLİ Mİ?

Web sitesinde, teknik saldırıları önlemek için bir dizi güvenlik önlemi bulunmaktadır. Bir bitFlyer cüzdanında depolanan müşteri fonları, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, soğuk cüzdan depolama teknolojisi ve çoklu imza süreçleri ile güvence altına alınır.

Türkiye’de dolandırıcılık sebebi ile birkaç haftadır gündemde olan Thodex ve veBitcoin, Türkiye’de erişime kapatıldı. Bunun ardından diğer yerli para borsalarının da güvenilir olup olmadığı konusu gündeme geldi. Şu an için bu borsa ile ilgili olumsuz bir durum gözlenmiyor.

bitflyer

BİTFLYER ÖZELLİKLERİ

bitFlyer, masaüstü ve mobil uygulama sürümünü kullanarak kripto para birimi satın almak, takas etmek ve satmak için birinci sınıf özellikler sunar. BitFlyer’in en iyi özellikleri şunları içerir:

  • Yeni başlayanlara ve deneyimli tüccarlara uygun, başlangıç dostu bir kullanıcı arayüzü
  • Bitcoin ve Ethereum’u hızlı satın almak için ‘Anında Satın Al’ özelliği
  • Profesyonel kripto tüccarları için bitFlyer Lightning Exchange
  • Gerçek zamanlı piyasa verileri ve popüler altcoin ticareti için grafikler
  • Portföyü izlemek ve her yerden ticaret yapmak için ticaret uygulaması
  • Kullanıcıların fonlarını korumak için soğuk cüzdan kullanan güvenli bitFlyer cüzdanı
  • Platforma daha fazla kullanıcı getirdiğiniz için sizi ödüllendiren bir ortaklık programı
  • Çok dilli desteğe sahip 24/7 müşteri hizmetleri ekibi

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Euro Amerikan Doları Japonya Kripto para Thodex
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