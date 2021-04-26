Bithumb güvenilir mi? Bithumb nedir? İşte Bithumb hakkında detaylar…

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında çıkan iddialar ve Vebitcoin’in erişime kapatılmasının ardından birçok kripto para yatırımcısı, kripto para borsaları hakkında da araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bithumb, merkezi Güney Kore’de bulunan ve yatırımcılarının kripto para alım satımını gerçekleştirmesine imkan veren bir kripto para borsasıdır.
Bithumb çok çeşitli kripto para birimlerini alıp satmanıza olanak sunan üçüncü parti bir borsa. 2013'te BTC Korea.com Co. Ltd adlı bir şirket tarafından kuruldu. Merkezi Güney Kore'de.
Kurulduğundan bu yana Bithumb günlük alım satım hacmiyle dünyada en büyük borsalardan biri haline geldi. Bithumb, kripto para borsasının 24 saatte eriştiği hacim $2,599,682,343.37.
Bithumb kurumsal yatırımcılara da hesap sağlıyor. Böylesine yüksek alım satım hacime sahip olma nedenlerinden biri de bu.
Para yatırma ücretleri hesabınıza yatırmak istediğiniz coin türüne göre değişiklik gösteriyor. Ethereum, Ripple ve EOS gibi kripto paraları yatırmak ücretsizken Bitcoin, Dash ve Litecoin gibi kriptolar için çok ufak bir ücret alınıyor. Örneğin Bitcoin yatırmanın ücreti 0.001 BTC.
Bunların yanı sıra göz önünde bulundurmanız gereken minimum para yatırma limiti de var.
Bithumb incelemesi yazısının kaleme alındığı dönemde Bithumb'da alım satım yapabileceğiniz toplam 103 farklı coin yer alıyor. Coin türü aradığınız şeye göre değişiyor.
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Bitcoin Cash gibi popüler kripto paraların büyük bir çoğunluğu destekleniyor. Bunların yanı sıra Ethos, Augur ve Aeternity gibi daha az bilinen kriptolar da yer alıyor.
Çin'de kripto para alım satımı artık yasak olduğundan pek çok Çinli kullanıcı da Güney Kore'deki borsaları tercih ediyor.
Bithumb dünyanın en büyük borsalarından biri olsa da mevcut coin çeşitleri diğerlerine kıyasla çok daha az. Örneğin Binance ve Cryptopia gibi borsalarda alım satım yapılabilecek yüzlerce farklı kripto para bulunuyor. Üstelik listelerine her geçen gün yerileri ekleniyor.
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