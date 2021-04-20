BitTorrent Token BTT nedir? BitTorrent coin nasıl alınır?

BitTorrent Token (BTT), popüler bir eşler arası (Peer to Peer, P2P) dosya paylaşım protokolü olan BitTorrent'in yerel sanal para birimidir. 2018 yılında kripto para girişimi Tron (TRX) tarafından satın alınan BitTorrent protokolü, düzenlediği ilk token arzı (Initial Token Offering, ICO) sürecinde 20 milyon dolar fon toplanmıştı. BTT'nin herkese açık token satışı ise dakikalar içinde tamamlanmıştı.

BİTTORRENT TOKEN BTT NEDİR?

2001 yılında faaliyete geçen eşler arası dosya paylaşım protokolü BitTorrent ile bütünleşik biçimde çalışan BTT, daha hızlı dosya aktarımı için kullanılabiliyor. Eşler arası ağda paylaşılan dosyaların indirme hızını artırmak için kullanılabilen BTT aynı zamanda, indirilmiş dosyaların diğer kullanıcılara paylaşılması (seed) karşılığında da kazanılabiliyor.

Daha basit bir ifadeyle kullanıcılar, BTT ödeyerek dosyaları daha hızlı indirebiliyor, indirme işlemi bittikten sonra bu dosyayı paylaşıma açarak BTT kazanabiliyor.

BİTTORRENT'İN GELİŞTİRİCİSİ KİMDİR?

Brad Cohen ve David Harrison tarafından geliştirilen BitTorrent, 2004 yılında şirket haline geldi. 2018 yılında ise kripto para ekosisteminin tanıdık simalarından Justin Sun'ın sahibi olduğu Tron şirketi tarafından satın alındı.