Bodrum'dan dünyaya blokchain teknolojileri satıyorlar

Bitcichain adıyla oluşturdukları blok zincirin Türkiye’nin yetiştirdiği yazılımcılarla hazırlanan yerli ve milli bir proje olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, hem dünya üzerinde bunu yapan büyük firmalardan biri olmanın hem de Bodrum ve Türkiye’den çıkıp dünyaya açılıyor olmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Tan, “Şirketimizin ilk projesi, kripto para borsası ‘www.bitci.com’du. Daha sonrasında Bitcichain ismiyle bir blok zincir yarattık. Ardından Bitci Pay ödeme sistemini oluşturduk. Kripto paraların kullanım alanlarının sadece alım satım platformlarının dışına çıkarılmasına imkan veren bir teknolojiyi kullanıyoruz. Bitcichain projemizde taraftar tokenları oluşturuyoruz. Birçok farklı firmaya hizmet verebiliyoruz. Bitcichain blok zincirinin ana amacı şirketleri blok zinciri yapısına taşımak ve farklı token (blokzincirde bulunan birim değer) projeleri üretmek" dedi.

"TAKIMLARI DESTELEMEK ADINA TARAFTAR TOKENLARI OLUŞTURUYORUZ"

Pandemi döneminde tüm spor kulüplerinin gelirlerinde yüzde 30 azalma olduğunu anlatan Tan, takımları destekleyebilmek adına yürüttükleri proje ile taraftarların takımına finansal olarak destek olabildiğini belirtti. Alınan dijital tokenların farklı alanlarda kullanılabildiğini dile getiren Tan şöyle konuştu: “Bu tokenlar borsada alım satım aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda takımlar için özel olarak yapılan aplikasyon üzerinde özel içerikleri izleyebiliyorlar, takım ürünlerini alıp etkinliklere katılabiliyorlar. Bunun dışında aynı zamanda Bitci Pay üzerinde de alışveriş yapmak için kullanabiliyorlar. Bu şekilde bir taraftar projesi de dünyada ilk kez yapıldı. Türkiye’de ilk kez Karşıyaka Spor Kulübü ile başladığımız işbirliklerine Eskişehir, Türkiye Milli Basketbol Takımı, Ankaragücü gibi kulüpler de eklendi."

'DEĞERİ ARTTIKÇA BİLİNİRLİĞİ DE ARTIYOR'

Bitci Teknoloji’nin yurt dışına açılarak global bir şirket olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, La Liga’dan Real Betis ve İskoç Glasgow Rangers’ın ardından Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bir Türk firmasının ürettiği teknoloji blokchain teknolojisini yurt dışına ihraç ettiklerini dile getiren Tan, şöyle devam etti: “Yaptığımız görüşmeler sonucunda McLaren bizi seçti. Önümüzdeki 3 sene boyunca McLaren araçlarının üzerinde ve McLaren pilotlarının kaskında Bitci logosu bulunacak. Token projeleri konusunda farklı anlaşmalar yapılıyor, zaman içinde duyurulacak. Blok zincir teknolojisinin verdiği bir imkan bu. Blok zincirin ana kripto parası Bitci coin değeri sürekli olarak yükseliyor. Bitcichain bir şirket, Bitci coin de bunun bir hissesi. Takımların resmi tokenları hep şirketin üzerinde olacak. Bu da Bitci coinin değer artışına sebep oluyor. Bilinirliği de artıyor. Bodrum da Bitci Teknoloji grubuyla bilinmeye başlayacak. Global pazara çıktı. Bizim için gurur verici. Bu kent plajı, denizi ve kumundan sonra teknoloji firmalarıyla da biliniyor olacak."