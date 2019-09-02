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BTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Son zamanlarda gündemdeki haberlerle çalkantılı döneme giren BTC’nin, yaşadığı düşüşlerle doğru orantılı olarak işlem hacminde de hızlı bir düşüş gerçekleşiyor.

BTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor

Şu anki veriler özellikle Bitcoin’in işlem hacminin büyük bir darbe aldığını gösteriyor. Bitcoinity.org verilerine göre Bitcoin işlem hacmi 11 milyar dolar seviyesine gelerek Nisan 2019’dan bugüne kadarki en düşük seviyesini gördü.

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İŞLEM HACMİNDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI BASKILIYOR

28 Ağustos’ta aldığı sert düşüşün ardından 9400 ile 9800 bant aralığında fiyatlamalarını sürdüren BTCUSD'nin yatay eksendeki ilerleyişinin nedenlerinden biri olarak, işlem hacmindeki düşüş gösterilebilir. Hacmin düşmesiyle mum kuvvetleri zayıflayan birim, belirli bant aralığındaki ilerleyişini sürdürüyor. Ancak, seviyenin üzerinde BTCUSD'nin tutunamaması 9227 desteğine kadar çekilmelere yol açabilir. Bu kapsamda, 9834.6 direnç seviyesinin üzerinde tutunması önem taşıyor. Belirtilen seviyenin yukarı yönlü kırılımı kripto para piyasasında yatırımcının geçmişten referans alarak yükseliş gelme düşüncesiyle güçlü alımlar yapmasını tetikleyip ivmelenme yaratabilir. Her iki noktanın da dikkatlice takip edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: ICRYPEX

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