Bugün 5 altcoin rekor kırdı! BitTorrent, Kusama, Holochain

Bir kriptopara, üretimi kriptografi teknikleri ile kontrol edilen herhangi bir merkezi olmayan, güvenli, dijital para birimidir. Kriptoparalar herhangi bir merkez bankası tarafından tedavüle sürülmeyip banka kurallarına tabii değildirler. Parasal genişleme (QE) yoluyla tedavüle sürülen yeni paralar gibi düzenli olmayıp kriptopara fiyatları arz ve talep temellidir. 2009 yılında yaratılan Bitcoin ilk kriptoparadır. Ethereum, Ripple ve Litecoin gibi mevcut durumda 800'den fazla alternatif kriotopara mevcut olup Altcoin'ler olarak adlandırılırlar.

ALTCOİNLER REKOR KIRDI!

HOLOCHAIN (HOT)

Holochain, geçtiğimiz 24 saate yaklaşık yüzde 40 artışla 0.011 doları gördü. Holochain, son üç ayda ise yüzde 1730 oranında artış elde etti.

Holochain’deki işlem hacminin önemli bir bölümü ise Türk yatırımcılardan geldi. Holo, geride kalan 24 saatte 1.3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşırtı ve bunun yüzde 25’i ise Paribu’da gerçekleşti.

BITTORRENT (BTT)

Bugün piyasa değeriyle en büyük ilk 100 altcoin içerisinde yer alıp rekor kıran bir diğer altcoin de BitTorrent oldu.