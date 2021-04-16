Cardano ve Ripple'da önemli gelişmeler! İşte kripto para borsasında son durum

Analistlere göre satış dalgasını, kar realizasyonları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto varlıkları "spekülasyon aracı" diye nitelendirdiği konuşmasının ardından geldi. Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

BITCOIN GERİLEDİ

Son 24 saat içinde 62,208.96 ve 63,821.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.31 düşüşle 62,434.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.02 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 173 milyar dolar düzeyine geriledi.

ETHEREUM'UN HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.47 düşüşle 2,462.34 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 19.45 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 286.98 milyar dolara geriledi.

BNB'DE GERİLEME SÜRÜYOR

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.45 düşüşle 522.77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 29.75 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 81.55 milyar dolara geriledi.