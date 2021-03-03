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Dev yatırım bankasının anketi: Bitcoin'de balon telaşı var!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 03.03.2021 14:20 | Son Güncelleme

Son günlerde analistlerin Bitcoin için 'balon' açıklamaları yapmasının ardından dev yatırım bankası JP Morgan tarafından bir anket hazırlandı. JP Morgan anket sonucunda, Bitcoin ankete katılanların yüzde 58'inin balon endişesi yaşadığını belirtti.

Dev yatırım bankasının anketi: Bitcoin'de balon telaşı var!

New York merkezli ABD yatırım bankası JP Morgan tarafından hazırlanan ankete katılanların yüzde 58'i, Bitcoin'de balon olabileceği konusunda talaşlı olduğu ortaya çıktı. JP Morgan'ın sayısal araştırma biriminin hazırladığı ankete katılanlar, yeşil teknolojileri ve kripto paraları balon endişesi duyulan varlık olarak görüyor.

BİTCOİN'DE "BALON" ENDİŞESİ

Bloomberg'te yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 58'i kripto paralarla ilgili endişe duyuyor. Ankette ikinci sırada ise yüzde 29 ile elektrikli araba ve yeşil teknolojiler yer alıyor. JP Morgan’ın sayısal birimi tarafından yapılan ankete 1.500 farklı kurumdan 3.400 kişinin katıldığı belirtiliyor.

JP Morgan stratejistleri daha önce yayımladıkları bir notta, fiyat dalgalanmaları azalmadığı takdirde en büyük kripto paranın şu anki fiyatlardan işlem görmeye devam etmesinin sürdürülebilir olmadığını belirtmişlerdi.

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Stratejistler, Bitcoin’in piyasa değerinin son 5 ayda 700 milyar dolar artış gösterdiğini fakat bunun sadece 11 milyar dolarlık kısmının kurumsal yatırımcılardan geldiğini vurgulamıştı

Sınırlı arz ve bireysel talebin fiyatları yine de yukarı itebileceğini belirten stratejistler, “Ocak ayından bu yana yaşanan yükselişler daha çok spekülatif akımlardan daha çok etkilendi.” diye eklemişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yahu bitcoğn birleri ayağına sıkıyor diğer yok öyle birşey diyor.. Geçen CNBS ‘de Çin %64 madenciği sahip bilme kentinde kapamış niye kapamış diye baktığında efenden çok enerji gidiyormuş .. Bu bitcoin nasıl uluslararsı olabilir diye düşünüyorsun.. Peki geti kalan %64 ben kapadım dediğinde ne yaparsın bilemiyorum ??
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