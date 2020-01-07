Dijital Yuan Projesi Küresel Dengeyi ve Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Asya ülkelerinin son dönemde kripto paralar ve blokzincir konularında gerçekleştirdiği önemli atılımlar, liderliği ele almak istediğinin en somut örneklerinden. Bu doğrultuda, Çin Halk Bankası’nın yürüttüğü ve sorunsuz bir şekilde gelişme kaydeden dijital yuan projesi küresel finansal piyasalarda rekabet ortamı yaratıyor. Beş yıldır yürütülen projede zaman zaman gidişat hakkında gelişmelerin paylaşılması ise, ülkelerin hem blokzincir hem de dijital paralarla ilgili atılım yapmasının önünü açıyor. Kapitalizm ilkeleri doğrultusunda dünya ticaretinde kendine yer bulmaya çalışan devletlerden karşı ataklar gelmeye başlıyor ve bu rekabet ortamı, hem sektörün gelişmesine yardımcı oluyor hem de konuyla ilgili yeni blokların oluşmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Bankası’nın “çalışmalara 2020 yılı boyunca da sorunsuz bir şekilde devam edeceğiz” açıklamalarından sonra G-7 ülkelerinden Japonya konuyla ilgili tedirginliğini dile getirdi. Ticaret Bakanlığı istatistik verilerine göre, geçtiğimiz yıldan bu yana, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yaklaşık %8 oranında arttığı açıklanmıştı. Ancak, Japonya ağırlıklı olarak ABD’yi küresel ticari ilişkilerde tercih ediyor. Japonya‘nın yanı sıra ABD’nin dijital yuan konusunda USD’yi baskılayacağı ve ticari ilişkilerde USD yerine dijital yuan kullanılacağını düşünmesi ise hegemon güçlerde kaygı oluştuğunu gözler önünde seriyor. Öyle ki son bir yılda sadece Amerika Kıtası’nda diğer tüm bölgelere kıyasla daha fazla yatırım yapıldı. Araştırmalara göre, yüzlerce firma yaklaşık 2 milyar USD’lik fona imza attı. Dünya genelinde yapılan yatırımların yarısından fazlasının ise Amerika Kıtası’na ait olduğu ortaya çıktı. ABD’nin hazırlık yaptığı konu olan Çin’in blokzincir teknolojisi ve dijital para birimleri üzerinden soğuk savaş dönemine girmesi durumuna karşın, ABD ekonomik yapısını dijital dönüşüme entegre edecek rekor atılımlarda bulunuyor.