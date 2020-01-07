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  4. Dijital Yuan Projesi Küresel Dengeyi ve Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Dijital Yuan Projesi Küresel Dengeyi ve Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 07.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kripto paralar uluslararası alanda gündem oluşturmaya ve finans sektöründe kendine yer bulmaya devam ettikçe, ülkelerin bu konu üzerine eğilimleri de artıyor. Son dönemlerde pek çok ülke ve kurumun kripto paralar ve blokzincir alanında geliştirmeler yaptığı haberleri, gerek dünya basını gerekse ulusal basında çok sık yer almaya başladı. 

Dijital Yuan Projesi Küresel Dengeyi ve Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Asya ülkelerinin son dönemde kripto paralar ve blokzincir konularında gerçekleştirdiği önemli atılımlar, liderliği ele almak istediğinin en somut örneklerinden. Bu doğrultuda, Çin Halk Bankası’nın yürüttüğü ve sorunsuz bir şekilde gelişme kaydeden dijital yuan projesi küresel finansal piyasalarda rekabet ortamı yaratıyor. Beş yıldır yürütülen projede zaman zaman gidişat hakkında gelişmelerin paylaşılması ise, ülkelerin hem blokzincir hem de dijital paralarla ilgili atılım yapmasının önünü açıyor. Kapitalizm ilkeleri doğrultusunda dünya ticaretinde kendine yer bulmaya çalışan devletlerden karşı ataklar gelmeye başlıyor ve bu rekabet ortamı, hem sektörün gelişmesine yardımcı oluyor hem de konuyla ilgili yeni blokların oluşmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Bankası’nın “çalışmalara 2020 yılı boyunca da sorunsuz bir şekilde devam edeceğiz” açıklamalarından sonra G-7 ülkelerinden Japonya konuyla ilgili tedirginliğini dile getirdi. Ticaret Bakanlığı istatistik verilerine göre, geçtiğimiz yıldan bu yana, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yaklaşık %8 oranında arttığı açıklanmıştı. Ancak, Japonya ağırlıklı olarak ABD’yi küresel ticari ilişkilerde tercih ediyor. Japonya‘nın yanı sıra ABD’nin dijital yuan konusunda USD’yi baskılayacağı ve ticari ilişkilerde USD yerine dijital yuan kullanılacağını düşünmesi ise hegemon güçlerde kaygı oluştuğunu gözler önünde seriyor. Öyle ki son bir yılda sadece Amerika Kıtası’nda diğer tüm bölgelere kıyasla daha fazla yatırım yapıldı. Araştırmalara göre, yüzlerce firma yaklaşık 2 milyar USD’lik fona imza attı. Dünya genelinde yapılan yatırımların yarısından fazlasının ise Amerika Kıtası’na ait olduğu ortaya çıktı. ABD’nin hazırlık yaptığı konu olan Çin’in blokzincir teknolojisi ve dijital para birimleri üzerinden soğuk savaş dönemine girmesi durumuna karşın, ABD ekonomik yapısını dijital dönüşüme entegre edecek rekor atılımlarda bulunuyor.

Kripto para birimleri açısından bakıldığında, bağlı bulunduğu blokzincir teknolojisinin bu denli gelişmesi ve uğruna rekabet ortamının yaratılması hem pozitif repütasyonu hem de birçok ülkede aşinalığı artıracaktır. Kripto paraların kullanım alanları yaygınlaştıkça uluslararası ticarette oluşan sınırların kaybolması kaçınılmazdır. Ödemeler, güvenli transferler, krediler, sistemler, kayıtlar ve daha birçok maliyetli gelebilecek işlemlerin çözümü olacaktır. Nitekim, geçtiğimiz aylarda uluslararası sağlık ve gıda sektörünün girdiği atılımlar (ilaçların hikayelerinin ve tonlarca patatesin dahi değiştirilmez kayıtlarla blokzincir üzerine kaydedilmesi) kripto paraların kullanım alanlarının gün geçtikçe yayılmasını sağlayacaktır.

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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