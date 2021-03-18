Diyanet Bitcoin'e caiz değil demişti, Caizcoin çıktı!

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda Bitcoin'e yatırım yaptığını açıklamasının ardından Bitcoin hızla yükselerek piyasa değerini artırmıştı. Bu açıklamayla yüksek kazanç sağlayan Musk'ın spekülatif hareketinden sonra Bitcoin sert düşüşler gördü. Bu süreçte binlerce kripto para piyasası kullanıcısı, kripto paranın caiz olup olmadığını araştırdı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kripto para sorularına caiz değildir açıklaması geldi. Türkiye'de bu durumlar yaşanırken, Almanya merkezli bir şirket Caizcoin'i duyurdu. DİKKAT ÇEKEN KRİPTO: CAİZCOIN Almanya merkezli şirketin web sitesinde İngiltere, İsviçre ve Avusturya'da iletişim telefonları yer alıyor. Şirket, 'İslami finans kurallarına uygun olarak Müslümanlar veya Gayrimüslimler arasında para transferi' sloganıyla 'Caizcoin' isimli kripto parayı tanıttı. Caizcoin adına açılan internet sitesi üzerinden, kripto para birimine ilişkin bilgiler veriliyor. İslam'a uygun olduğunu öne süren şirket, para biriminin adını da bu nedenle 'caizcoin' olarak belirlemiş.

AB'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz! CAİZCOIN NEDİR? 'Şeriat uyumlu kripto para' olarak nitelendirilen Caizcoin, şu şekilde tanıtılıyor: "Silah, tütün, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif olan şirketlerle işi yoktur. (Şeriatla uyumlu kripto paradır.) İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır. İslam ahlakına uygun kredi sağlar. İslam normlarına uygun projeleri finanse eder. Caizcoin, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferleri sağlayan, merkezi olmayan bir finansal çözümdür. İslam platformunda kolay yatırımlar sunar." KRİPTO PARA PİYASASINDA İŞLEM YAPMAK CAİZ Mİ? AA'da yer alan habere göre Bitcoin caiz mi sorusuna Alo Fetva'dan önce Diyanet İşleri Başkanlığı cevap vermiş. Diyanet'in kripto para açıklamasında yer alan bilgiye göre, başta bitcoin olmak üzere ve benzeri dijital/kripto paraların alım satımının dinen uygun olmadığını açıklanmış. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para / bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.