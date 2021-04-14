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DOGE’den yeni rekor: $0,1368 | Dogecoin (DOGE) nedir? Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin hakkında tüm detaylar

14.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız Dogecoin, ilk olarak Aralık 2013’te ortaya çıktı. DOGE, 13 Nisan itibariyle kripto para piyasasındaki tarihinde tüm zamanların en yüksek rekoruna imza attı. DOGE, dün gece yarısı yaşanan yükselişi ile 0,094 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarında yaşanan bu hareketliliğin sebebi olarak uzmanlar, Coinbase’in 14 Nisan tarihinde halka arz olacağı haberi olduğunu söylüyor. DOGE için Elon Musk’ta bir süre önce destek verdiğini açıklamıştı.

DOGE’den yeni rekor: $0,1368 | Dogecoin (DOGE) nedir? Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin hakkında tüm detaylar

Dogecoin, kripto para piyasasında birçok kripto para birimi gibi 13 Nisan itibariyle yükselişe geçerek gece saatlerinde 0,094 dolara kadar çıktı. Yatırımcılar ise DOGE’deki son gelişmeleri oldukça merak ediyor. Kripto para birimlerinin yaygınlaşması ile adından sık sık söz ettiren Dogecoin, Elon Musk’ın destek açıklaması ile beraber daha önce 24 saat içerisinde %800 yükselerek 0,087 dolara tırmanmıştı. DOGE, bu rekorundan sonra ise 14 Nisan tarihi itibariyle daha da çok yükselerek rekor kırmaya devam ediyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin (DOGE), 4:22 UTC’de Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $0,1368 dolara ulaştı. Bu da TL cinsinden 1,1127 Türk Lirası olarak hesaplanıyor.

DOGECOİN (DOGE) NEDİR?

Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan kripto paralardan biri olan Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır.

Geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak amacıyla tasarlanan Dogecoin (DOGE) Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilmiştir.

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Ocak 2014 tarihine gelindiğinde bu para birimi ulaştığı toplam işlem hacmi ile Bitcoin de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bırakmıştır. Yaşanan bu Dogecoin (DOGE) yükselişi devam etmiş, 14 Nisan 2021 tarihinde 0,1277 dolar zirvesine erişmiştir.

Dogecoin (DOGE), blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri, Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin (DOGE) ağı için de geçerlidir.

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İlk ortaya çıktığında Dogecoin (DOGE) yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül verilmekte iken ilerleyen zamanlarda bu ödül statik hale dönüştürülmüştür.

Özellikle bahşiş hizmeti için yaygın olarak kullanılan bu kripto para çeşitli projeleri finanse etmek amacıyla da tercih edilmektedir. Bahşiş amaçlı kullanım şeklinde kullanıcılar tanınması gerektiğine inandıkları katkılar ya da göndericiler için diğer kullanıcıya bahşiş vermektedir.

Dogecoin (DOGE)’i diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil enflasyonist olmasıdır. Yani dolaşımdaki Dogecoin (DOGE) ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bitcoin ve benzeri para birimleri sınıra ulaştığında madenciliğe devam etmek bir süre sonra karlı hale gelmeyecektir. Bu nedenle Dogecoin (DOGE) uzun vade işlemleri açısından da avantajlıdır.

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DOGE REKOR KIRIYOR!

Şaka token'ı olarak başlatılan DOGE, en son ATH'sini 29 Ocak'ta ilk kez 0.087 dolar seviyesine ulaşarak kaydetmişti. O dönem DOGE fiyatı, Reddit grubu SatoshiStreetBets, TikTok trader'ları ve tabii ki Tesla CEO'su Elon Musk tarafından 24 saat içinde yüzde 800'ün üzerinde pump'lanarak piyasada büyük ses getirmişti.

Özellikle milyarder girişimci Elon Musk, düzenli olarak Dogecoin paylaşımı yaptığından büyük fiyat artışlarında DOGE ile birlikte anılmaya başlamıştı. Bir köşede Elon Musk'ın Twitter paylaşımı yapmasını bekleyen kripto üyeleri olduğunu bile söylemek mümkün.

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Ocak ayındaki ralli, kripto para biriminin sadece bir günde yüzde 74'ün üzerinde düşüş göstermesi ile sadece bir pump olarak kaldı, ancak DOGE şimdi Musk'ın Twitter paylaşımları olmadan tüm zamanların en yüksek seviyelerinde ikna edici bir şekilde hareket ediyor.

Dogecoin’in (DOGE) şu an için piyasa değeri ₺134,515,638,969, seyreltilmiş piyasa değeri ise ₺137,884,909,386’dir. Piyasada toplamda 129,168,787,593 DOGE arzı bulunmaktadır. Dogecoin (DOGE), maksimum bir piyasa arzına sahip değildir, bu sebeple piyasa alımları sınırsızdır. Dogecoin (DOGE), piyasa sıralamasında şu an için en büyük 10. Kripto para birimi olarak işlem görmektedir.

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