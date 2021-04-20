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Doge günü nedir? 20 Nisan neden önemli? İşte anlık Dogecoin fiyatları

20.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar arasında son zamanlarda en dikkat Dogecoin, Elon Musk tarafından yapılan paylaşımlar ile adını duyurdu. Kripto para borsası içerisinde büyük bir çıkış yakalayan Dogecoin için 20 Nisan ‘Dode Günü’ denildi.

Doge günü nedir? 20 Nisan neden önemli? İşte anlık Dogecoin fiyatları

Twitter’da da DogeDay etiketi ile Dogecoin günü olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Son zamanlarda Bitcoin'de yaşanan sert düşüş ile beraber alt coinlerde de düşüş yaşanmış yatırımcılar büyük kayıplar yaşamıştı. Tüm coinler düşerken, Dogecoin’de ise yükseliş kaydedilmişti…

20 NİSAN DOGECOİN GÜNÜ NEDİR?

Yakın zaman önce oluşturlulan bir akımın etkisi 20 Nisan tarihi Dogecoin günü ilan edildi. Bu sebeple durumdan haberdar olan ve kripto para piyasasını takip eden kullanıcılar Reddit ve Twitter gibi platformlar üzerinden DOGE Coin ile ilgili paylaşımlarını devam ettiriyor.

Analizlerden uzak ve tahmin edilmesi imkansız olan bu kripto para birimi için şu anda yatırımcıların hedefi gün sonuna kadar 1 dolar seviyesinin görülmesi. Elbette bu sadece şakayla karışık bir amaç olsa da Dogecoin’in ne yapacağını tahmin etmesi oldukça güç.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin an itibariyle 0,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu da TL cinsinden 3,32 TL'ye isabet ediyor.


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