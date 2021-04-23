Dogecoin ve BitTorrent neden düştü? BitTorrent ve Dogecoin yükselir mi?

ABD, Çin ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak hareket eden kripto paralar, son dönemlerin en büyük düşüşünü yaşadı. Bazı uzmanlar, 50 bin dolar seviyesini destek olarak görürken, bu desteğin aşağı doğru kırılması durumunda Dogecoin, BitTorrent ve diğer conilerde yükselişlerin zor olduğunu iddia ediyor…

DOGECOİN VE BİTTORENT NEDEN DÜŞÜYOR?

Aniden 50 bin doların altına düşen Bitcoin’de bir ay içinde ilk defa 50 bin dolardan siparişlerin doldurulduğundan dolayı fiyatını 7 bin dolardan fazla geri çektiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın en zengin insanlar üzerindeki sermaye geliri vergilerini artırmaya yönelik yakın tarihli bir hamlesi piyasayı korkuttu.

Çin’in hash rate düşüşünü çevreleyen son FUD ve olası vergi, yasal baskılarla beraber, lider kripto para biriminde düşüşe neden oldu. Bitcoin inanılmaz yükselirken şu anda çok büyük düşüşler yaşıyor.

Bitcoin, 65 bin dolarlık seviyelerden 48 bin 500 dolara kadar gerledi. Öte yandan Bitcoin’in önemli bir yükselişten önce psikolojik olarak kritik seviyenin altında kaldığı için satın alma hamleleri gerçekleşiyor. Yani, bu düşüşler Bitcoin alımlarını da beraberinde getiriyor.