Ethereum ve Bitcoin yükselecek mi? Ethereum ve Bitcoin yorumları

Kripto para piyasasının bu dalgalı seyri yatırımcıları korkuturken, Bitcoin’in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına geriledi. Toplam piyasa hacmi ise 2 trilyon doların altına düştü. Haftalık olarak dolar bazında %20.17 değer kaybeden Bitcoin için uzmanlar, piyasada oluşan korku nedeniyle kar alımlarının artabileceğini söylüyor. Etehereum ise son 24 saatte %5.72 değer kaybetti.

ETHEREUM VE BİTCOİN YÜKSELECEK Mİ?

Bazı uzmanlara göre, dolar karşısında bu varlıklar parabolik hale geldiği için, son hareket kasıtlı olarak doların algılanan enflasyonunu yavaşlatmak için yapılmış olabilir. Tüm gözler şimdi Bitcoin üzerinde olacak ve eğer boğalar 50.000 doları savunabilirse durum değişebilir.

Analistlere göre, bu seviyeyi kaybettiğimizde yükseliş trendi tehlikede. Piyasa hareketlerine geri dönersek, Bitcoin ile birlikte diğer birçok altcoin düşüş yaşadı. Ethereum yüzde 8’den fazla düştü. Dogecoin yüzde 25’lik kayıpla en çok kaybeden kripto para. Doge’nin ardından yüzde 20’lik düşüş yaşayan XRP günün en fazla düşenlerinden. Piyasada şu anda hala kayıplar yaşanmaya devam ediyor.