Fed Başkanı kripto varlıklarla doları değil, altını karşılaştırdı

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti. Powell, Bitcoin gibi diğer gelişmekte olan özel sektör para birimleri tarafından motive edilmediğini söyledi.

FED: 'KRİPTO PARA BİRER SPEKÜLASYON ARACI'

Fed'in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) piyasaya sürülmesinde "acele etmesine gerek olmadığını" ve mevcut iki katmanlı sistemi istikrarsızlaştırmak istemediğini belirten Powell, herhangi bir potansiyel dijital para biriminin mevcut sistemle ve nakit kullanımıyla bir arada var olması gerektiğini vurguladı.

Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.

(DHA)



