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FileCoin (FIL) nedir? FileCoin (FIL) ne kadar? İşte FileCoin (FIL) hakkındaki tüm detaylar…

20.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan kripto para birimlerinden olan FileCoin (FIL), depolama ve kurtarma ağlarının daha güvenli bir şekilde işlenmesi için oluşturulan merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır. FileCoin (FIL) tarafından sunulan ve FileCoin’i yatırımcılar tarafından çekici hale getiren önemli birçok özellik bulunuyor. Bunlar; açık market, rekabetçi fiyatlar, güvenilir depolama, kendini iyileştirme, doğrulanabilir izler, sansür direnci ve tek protokol gibi özellikler oluyor.

FileCoin (FIL) nedir? FileCoin (FIL) ne kadar? İşte FileCoin (FIL) hakkındaki tüm detaylar…

FileCoin (FIL), aylık grafikte dolar bazında %82,17, TL bazında ise %104 değer kazandı. Ancak geçtiğimiz günlerde kripto para birimlerinde gerçekleşen sert düşüş ile beraber FileCoin (FIL), son haftada dolar bazında %10,61 bir düşüş yaşadı. Açık kaynak kodlu bu token, IPFS protokolünü kullanıyor. Bu protokol, verilerin daha güvenli ve verimli şekilde saklanmasını sağlıyor. FileCoin’in (FIL) şu anki piyasa değeri ₺82,167,578,191’dir. Son 24 saatteki piyasa hacmi ₺19,163,903,350, maksimum arzı 2,000,000,000 ve toplam arzı 67,437,309 FIL’dir.

FILECOIN NE KADAR?

Güne $155,1750 ile başlayan Filecoin, 20 Nisan itibarıyla %6,14 azalışla $149,6876 seviyesinde bulunuyor. Filecoin, 22 Mart tarihinde $77,0034 ile son bir ayın en düşük, 1 Nisan tarihinde ise $193,6959 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Filecoin $149,6876 ve ₺1.216,3914'ye karşılık gelmektedir.

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FILECOIN (FIL) NEDİR?

Filecoin (FIL), güvenli ve güvenilir bir depolama ve kurtarma ağının oluşturulmasını teşvik etmek için yerel kripto para birimi olan FIL’i kullanan merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır.

Kullanıcılar, dosyalarını ağı kolaylaştırmaktan sorumlu bilgisayarlar olan depolama madencilerinde depolamak için FIL öderler. Bu sistem geleneksel yedeklemelerle uğraşmanın zorlu kurulumuyla uğraşmaktan kaçınmak isteyenler veya hükümet sansürlerini atlatmak isteyenler tarafından kullanılabilir.

Filecoin (FIL), dosyaların zaman içinde güvenilir bir şekilde depolanmasını sağlamak için yerleşik ekonomik teşviklerle dosyaları depolayan eşler arası (peer-to-peer) bir ağdır.

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Filecoin’de kullanıcılar dosyalarını depolama madencilerinde depolamak için ödeme yapar. Depolama madencileri, dosyaları depolamaktan ve dosyaları zaman içinde doğru şekilde sakladıklarını kanıtlamaktan sorumlu bilgisayarlardır. Dosyalarını depolamak veya diğer kullanıcıların dosyalarını saklamak için para kazanmak isteyen herkes Filecoin’e katılabilir. Kullanılabilir depolama alanı ve bu depolamanın fiyatı tek bir şirket tarafından kontrol edilmez. Bunun yerine Filecoin (FIL), herkesin katılabileceği dosyaları depolamak ve almak için açık pazarlar sunar.

Filecoin, bir blok zinciri ve yerel kripto para birimini (FIL) içerir. Depolama madencileri, dosyaları depolamak için FIL birimleri kazanır. Filecoin’in blok zinciri, FIL gönderip almak için yapılan işlemleri ve depolama madencilerinin dosyalarını doğru şekilde depoladıklarına dair kanıtlarla birlikte kaydeder.

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FILECOIN (FIL) NASIL ÇALIŞIR?

Filecoin (FIL), mantık olarak Dropbox gibidir, ancak blok zincirleri tarafından desteklenmektedir. Filecoin ağında bazı verileri depolamak isteyen kullanıcıların bunu yapmak için bir madenci ödemesi yapması gerekir. Ne kadar ödeyecekleri, madencilerin depolama için en düşük fiyatı sunmak için birbirleriyle rekabet ettikleri açık bir piyasa tarafından belirlenir. Filecoin (FIL), bu pazarın “hiper rekabetçi” olacağını ve bu nedenle Amazon Web Hizmetleri gibi merkezi veri depolamadan daha ucuz olacağını iddia ediyor.

Madenciler, sırayla, depolama sağlamak için bir teşvike sahipler çünkü ağdan Filecoin token’ları şeklinde ödül alma şansına sahipler. Ağa ne kadar çok depolama sunarlarsa, ödül alma şansları o kadar artar.

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Ancak bu ödüller ücretsiz değildir. Madenciler, depoladıklarını iddia ettikleri verileri sakladıklarını ve bunu belirli bir süre boyunca güvenilir bir şekilde yaptıklarını ağa kanıtlamak için çok sayıda hesaplama açısından yoğun süreç (ispat olarak adlandırılır) gerçekleştirmelidir. Bunu güvenilir bir şekilde yaparlarsa ve yeterli depolama sağlarlarsa, Filecoin (FIL) blok zincirinde yeni bloklar oluşturabilir ve ağ ödülünü ve işlem ücretlerini alabilirler.

Bu yazıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım amaçlı yapılan işlemler kişilerin kendi sorumluluklarındadır.

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