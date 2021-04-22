FINTR: ’’Kripto sektöründe regülasyon ve lisanslama şart’’

Yapılan yazılı açıklamada , ’’Dünya üzerinde birçok ülkede kripto varlık alım satımı yapan, kripto varlıkları saklayan platform ve şirketler çeşitli düzenlemelere tabi tutulmaya başlandı. Bu noktada ülkeler, bir yandan inovasyonun gelişmesini desteklerken, bir yandan da işlem yapan kullanıcıların haklarını koruyacak makul düzenlemelere imza atıyor. Gerek kara paranın aklanmasının önlenmesi gerekse kullanıcı güvenliğini destekleyen bu düzenlemeler, inovasyonun önüne geçtiğinde ve yasaklayıcı hale geldiğinde kullanıcılar, yurt dışına yöneliyor ya da denetimin yapılamadığı tezgâh üstü işlemleri tercih ediyorlar. Bu sebeple dünyadaki trendler takip edilerek ve inovasyonun önü açılarak, Türkiye’de halihazırda sanki bir denetime tabiymişçesine işlem yapan platform ve şirketlerin işlemleri düzenlenebilir ve kullanıcıların korunduğu bir sistem geliştirilebilir.

Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği (FINTR), kripto sektöründe regülasyon ve lisanslamanın şart olduğunu vurgulayan açıklama yaptı.

En önemlisi de ödeme altyapıları ve blok zincir teknolojisine ilişkin kapsayıcı bir mevzuatla Türkiye’nin özellikle yazılım gücünü kullanarak dünyada gelişen blok zincir teknolojisi konusunda önemli bir teknoloji, inovasyon ve altyapı sağlayıcı konumuna gelmesi mümkün’’ denildi.

SEKTÖR OYUNCULARINDAN ÖNERİ

Üyeleri arasında dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen kripto borsaları yer alan FINTR, kripto sektörü için önerilerini üyelerinin de ortak görüşü ile şu şekilde açıkladı:

’’İlk önerimiz hem şirketlerin hem de kullanıcıların haklarını korumak amacıyla düzenlemelerin yapılması ve lisanslamaya gidilmesi yönündedir. Burada kritik olan ilgili otoritelerin regülasyon çalışmalarında pazardaki oyuncuların görüşlerini almadır. STK’lar üzerinden bir geri bildirim mekanizması kurgulanabilir. Regülasyon sürecinde yurtdışındaki başarılı örneklerin incelenmesi ve Türkiye’ye uyarlanması hedefimiz olmalıdır.

Lisanslama çok önemli bir adım. Bu sayede regülasyonun şartlarını yerine getiremeyen ‘merdiven altı’ olarak tabir edilebilecek firmaların ayıklanması ve dolandırıcılık vakalarının önlenmesi mümkün olabilir. Kripto borsaları hacim ve kullanıcı sayısına göre sınıflandırılabilir; bu sınıflandırmaya göre teminat kriterleri, BT yeterlilikleri, denetleme süreçleri belirlenebilir. Kripto borsaları için güçlü sermaye yapısı şartı yine önemli başlıklardan biri olmalıdır. Kripto para kurumlarının üst yönetimi seçilirken belli kriterlere uyum, tanımlanmış yönetici seviyelerine SPK lisanslama ve belge zorunluluğu gibi şartlar getirilebilir.