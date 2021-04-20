FTX Token (FTT) nedir? FTX Token yükselir mi? İşte FTT yorumları...

Kaldıraçlı işlemleri kullanan kullanıcıların güvenli ve otomatik bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesini amaçlayan FTX Token, Alameda Research tarafından tasarlanmıştır. FTX Token nedir, FTX Token yükselir mi soruları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki FTX Token (FTT) nedir? FTX Token yükselir mi?

FTX TOKEN (FTT) NEDİR?

Bir kripto para likidite sağlayıcısı olarak bilinen Alameda Research tarafından tasarlanmış olan FTX Token, kaldıraçlı işlemleri kullanan kullanıcıların güvenli ve otomatik bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesini amaçlamakta. Dolayısıyla FTX sayesinde kaldıraçlı işlem ekosistemine güvenlik ve otomarik işlem unsurları entegre ediliyor.

FTX, kripto para türev borsasında düşük işlem ücretleri, düşük spread’ler, derinlikli bir emir tablosu, USDT vadeli işlemleri, dünyadaki ilk endeks vadeli işlemleri, 101 kata kadar kaldıraçlı işlemler ve stablecoin ödemeleri gibi pek çok yenilikçi işlem yer almakta.

FTX TOKEN YÜKSELİR Mİ?

FTX Token'in yükseliip yükselmeyeceği yatırımcıların merak ettiği sorulardan biri. Geçtiğimiz günlerde FTX Token, 39.7 dolardaki destekten etkileyici bir koşunun ardından yükselen bir kanaldan aşağı taşınmıştı. 48.4 dolarda bir miktar destek mevcuttu ve zayıf ticaret hacimleri, boğaların bu destek hattını tutacağını gösteriyordu.

FTX Token şu anda 20 Nisan'da 49,9738 Dolar yani 405,15 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Gün aralığında 46,2738 - 50,8968 dolar arasında değişen FTX Token'in 24 saatlik toplam hacmi ise $242,62M.



