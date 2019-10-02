Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
SEC toplantısının ardından güç kaybına uğrayan BTCUSD, bir miktar toparladıktan sonra BAKKT sonrası hacmin beklendiği gibi olmamasıyla birlikte, 26 Eylül 2019’da, 7800 seviyesine kadar geri çekilmiştir. Çekilmenin ardından tepki alımlarıyla 8350 seviyesine ivmelenen kripto para birimi, 30 Eylül 2019’da tekrar tepki satışlarıyla karşılaşarak 7750 seviyesini test etmiştir. Devletler ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde gerçekleşen olumlu haberlerle 8500 seviyesine kadar tekrar toparlanma görülen BTC, FED’in Libra hakkında bankalarla yaptığı toplantının ardından tekrar geri çekilse de 8240.5 desteğinin üzerinde tutunduğu görülüyor. Volatilitenin yüksek olduğu kripto para biriminin 4 saatlik grafikte 20MA’nın (20 günlük hareketli ortalama) üzerinde tutunması önem arz etmektedir. Halihazırda, denge seviyesine yakın konumlanan BTCUSD’de boğa piyasasının canlanmasıyla 8551.5 direncinin test edilme ihtimali bulunmaktadır. 8551.5 direnç seviyesi ise son bir haftadır içerisinde bulunduğu bant aralığını yukarı yönlü kırması açısından önemlidir. Belirtilen kritik direncin üzerinde tutunması durumunda, kripto para biriminde 8769.9 ve 8988.4 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerin ardından 8551.5 direncinin aşılamaması ve satış baskısının yaşanmasıyla 8240.5 desteği tekrar ön plana çıkabilir. 8240.5 desteği ise 7844.4 desteğine dönüş ihtimalini barındırdığından dolayı kritik destek sayılabilir.
Direnç Seviyeleri; 8551.5 – 8769 – 8988.4
Destek Seviyeleri; 8240.5 – 7844.4 – 7341.0
ETHUSD
SEC toplantısının ardından sert bir şekilde geri çekilen ETHUSD’nin kademeli bir şekilde yükseldiğini gözlemliyoruz. Aldığı yükselişin ardından 183.12 direnç seviyesinin üzerinde tutunamayan kripto para biriminde bir miktar geri çekilme yaşansa da 4 saatlik grafikte 20MA’nın (20 günlük hareketli ortalama) altında fiyatlanmamayı başarmıştır. 20MA’nın 50MA’yı yukarı yönlü kırdığı varsayımıyla, oluşabilecek yukarı yönlü hareketlilik için ilk olarak 183.12 direnç seviyesi göz önünde bulundurulabilir. 183.12 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda ise kripto para biriminde 193 seviyesine kadar ivmelenme yaşanabilir. Halihazırda 175.87 desteğinin üzerinde konumlanan para biriminde olası geri çekilme durumunda ise 166.63 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. 166.63 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise sert geri çekilmelere karşı dikkatli olunmasında yarar görülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 183.12 – 188.22 – 193.32
Destek Seviyeleri; 175.87 – 166.63 – 154.88
LTCUSD
24 Eylül – 3 Ekim 2019 tarih aralığında yatay eksende konumlanan LTCUSD’nin, denge seviyesindeki ilerleyişini sürdürdüğünü gözlemliyoruz. İçerisinde bulunduğu bant hareketini yukarı yönlü kırması durumunda kripto para biriminde 65.29 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Bu kapsamda, kripto para biriminin 58.33 direnç seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. Belirtilen direncin aşılamaması durumunda ise 53.45 ilk destek seviyesine kadar düşüş gözlemlenebilir. Bu kapsamda, 53.45 desteğinin dikkatlice takip edilmesinde yarar görülmektedir. İlk desteğin aşağı yönlü kırılması ve 4 saatlik grafikte belirtilen desteğin altında kapanış gerçekleşmesi durumunda 48.57 desteği göz önünde bulundurulabilir.
Direnç Seviyeleri; 58.33 – 65.29 – 74.14
Destek Seviyeleri; 53.45 – 48.57 – 42.53
XRPUSD
0.2136 desteğini test etmesinin ardından tepki alımlarıyla birlikte yükselen XRPUSD’nin 0.2378 seviyesinin üzerinde tutunduğunu gözlemliyoruz. 1 Ekim 2019’da tamamladığı bayrak formasyonunu aşağı yönlü kıran kripto para birimi, 0.2477 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından, hacimli alışlarla birlikte tekrar ivme kazanmıştır. Yukarı yönlü hareketliliğin devamı halinde 0.2568 ve 0.2701 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, 0.2568 seviyesinin üzerinde tutunması ve yüksek hacimli alışların gerçekleşmesi kripto para birimi açısından önem arz etmektedir. Belirtilen direncin üzerinde tutunamaması ve 0.2568 seviyesinin altına çekilmesi durumunda ise 0.2378 desteği dikkatlice takip edilmelidir. 0.2378 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 0.2136 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir. Bu durumda, 0.2568 direnci ya da 0.2378 desteğinin kırılımı yön arayışı açısından kritik olacaktır.
Direnç Seviyeleri; 0.2568 – 0.2701 – 0.2835
Destek Seviyeleri; 0.2378 – 0.2136 – 0.1829
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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