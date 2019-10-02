Haftalık kripto para analizi

BTCUSD SEC toplantısının ardından güç kaybına uğrayan BTCUSD, bir miktar toparladıktan sonra BAKKT sonrası hacmin beklendiği gibi olmamasıyla birlikte, 26 Eylül 2019’da, 7800 seviyesine kadar geri çekilmiştir. Çekilmenin ardından tepki alımlarıyla 8350 seviyesine ivmelenen kripto para birimi, 30 Eylül 2019’da tekrar tepki satışlarıyla karşılaşarak 7750 seviyesini test etmiştir. Devletler ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde gerçekleşen olumlu haberlerle 8500 seviyesine kadar tekrar toparlanma görülen BTC, FED’in Libra hakkında bankalarla yaptığı toplantının ardından tekrar geri çekilse de 8240.5 desteğinin üzerinde tutunduğu görülüyor. Volatilitenin yüksek olduğu kripto para biriminin 4 saatlik grafikte 20MA’nın (20 günlük hareketli ortalama) üzerinde tutunması önem arz etmektedir. Halihazırda, denge seviyesine yakın konumlanan BTCUSD’de boğa piyasasının canlanmasıyla 8551.5 direncinin test edilme ihtimali bulunmaktadır. 8551.5 direnç seviyesi ise son bir haftadır içerisinde bulunduğu bant aralığını yukarı yönlü kırması açısından önemlidir. Belirtilen kritik direncin üzerinde tutunması durumunda, kripto para biriminde 8769.9 ve 8988.4 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerin ardından 8551.5 direncinin aşılamaması ve satış baskısının yaşanmasıyla 8240.5 desteği tekrar ön plana çıkabilir. 8240.5 desteği ise 7844.4 desteğine dönüş ihtimalini barındırdığından dolayı kritik destek sayılabilir.

Direnç Seviyeleri; 8551.5 – 8769 – 8988.4

Destek Seviyeleri; 8240.5 – 7844.4 – 7341.0 ETHUSD SEC toplantısının ardından sert bir şekilde geri çekilen ETHUSD’nin kademeli bir şekilde yükseldiğini gözlemliyoruz. Aldığı yükselişin ardından 183.12 direnç seviyesinin üzerinde tutunamayan kripto para biriminde bir miktar geri çekilme yaşansa da 4 saatlik grafikte 20MA’nın (20 günlük hareketli ortalama) altında fiyatlanmamayı başarmıştır. 20MA’nın 50MA’yı yukarı yönlü kırdığı varsayımıyla, oluşabilecek yukarı yönlü hareketlilik için ilk olarak 183.12 direnç seviyesi göz önünde bulundurulabilir. 183.12 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda ise kripto para biriminde 193 seviyesine kadar ivmelenme yaşanabilir. Halihazırda 175.87 desteğinin üzerinde konumlanan para biriminde olası geri çekilme durumunda ise 166.63 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. 166.63 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise sert geri çekilmelere karşı dikkatli olunmasında yarar görülmektedir.