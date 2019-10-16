Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
7-9 Ekim 2019 aralığında yukarı yönlü harekette bulunan ve geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz 8800 seviyesini test eden BTCUSD, kademeli olarak geri çekilmiş ve geri çekilme sürecinde bir önceki denemesinden daha düşük seviyeleri test etmiştir.
Yoğun satışa maruz kalan, ancak gitgide satış hacmi azalan BTCUSD’nin ters takoz formasyonu görünümünden çıkmadığını gözlemliyoruz. 8227 destek seviyesinin altında fiyatlanan ve kritik bölgede bulunan BTCUSD’de aşağı yönlü kırılım gerçekleşmesi durumunda son bir hafta içinde denediği dip seviyelerden yeni bir tanesini deneyebileceğini göz önünde bulundurabiliriz. Bu kapsamda, üzerinde durduğumuz 8000 seviyesine kadar olan düşüşler makul karşılanabilir. Ancak, yatay bir dinlenme bölgesinde duran BTCUSD’nin içinde bulunduğu formasyonu tamamlaması ve hacimli alışların yapılması durumunda takozu yukarı kırarak dönüş yaşayabileceği düşünülmektedir. Formasyonun üst bandının yukarı yönlü kırılması durumunda, formasyon onayı alınması açısından, 8227 ve sonrasında 8430 seviyesinin üzerinde kapanışın takip edilmesi önem arz etmektedir. 8430 direncinin yukarı yönlü kırılması ise ilk etapta 8700 seviyelerini beraberinde getirebilir. Ani sıçrama durumlarında ise boğa tuzaklarına ve kar realizasyonlarına dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Tam tersi bir senaryoda ise 8000’in altında gelebilecek kapanışlar ilk etapta daha önce test ettiği 8750 seviyesini beraberinde gelebilir. Özetleyecek olursak, özellikle önümüzdeki 3 gün gerçekleştireceği fiyatlamalar kripto para biriminde yeni bant aralığını beraberinde getirebilir. Öncelikli olarak son düzeltme hareketini yapan ve 8000 seviyesinin altına düşmeyen; satış hacmi daralan BTC’deki kırılımları takip etmek yararlı olacaktır.
Direnç Seviyeleri; 8227 – 8438 – 8552 – 8780
Destek Seviyeleri; 8000 – 7813 – 7287
ETHUSD
Geçtiğimiz ay gerçekleşen sert düşüşün ardından yukarı yönlü geniş bir kanal oluşturan ve bu kanal çerçevesinde ilerleyişini sürdüren ETHUSD, geri çekilmelerine rağmen kanalı kıramamıştır. Gerçekleşen düşüş ile bir önceki geri çekilmesinden yukarıda kalan kripto para biriminde 179 destek seviyesi önemli bir bölgeyi oluşturuyor. Belirtilen desteğin üzerinde tutunan kripto para biriminde hacimli alışların gerçekleşmesiyle 189 ve 195 seviyelerine kadar ivmelenme ihtimali canlı duruyor. Kanal içi geri çekilmelerde ise anlık tepkilerden ziyade 179’un altında oluşabilecek kapanışlara dikkat edilmelidir. Saatlik ve 4 saatlik grafiği baz alırsak her iki grafikte de 20MA (20 günlük hareketli ortalama) altında olan kripto para biriminde ana alter yükseliş için ilk etapta hareketli ortalamanın üzerine çıkılması gerekmektedir. Öte yandan, hem dört saatlik hem de saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde bulunan kripto para birimi önce denge seviyesine, ardından da aşırı alım bölgesine ilerleme isteği duyabilir. Bu durumda aşırı satış baskısıyla karşılaşan para biriminde alımların gelmeye başlaması beklenebilir. Kanal içi düşüşleri göz önünde bulunduracak olursak, kanalın aşağı yönlü kırılması ve bu şekilde kapanış yapması durumunda ise 166 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebileceği unutulmamalıdır.
Direnç Seviyeleri; 189 – 195 – 202
Destek Seviyeleri; 179 – 166 - 150
LTCUSD
9 Ekim 2019’da meydana gelen ivmenin ardından tekrar 53-58 bant aralığına geri çekilen LTCUSD’nin 15 Ekim’de 53 desteğini test ettiğini; ancak güçlü bölgeden salınım gerçekleştiremediğini gözlemliyoruz. Yukarı yönlü oluşabilecek hareketliliğin devamı halinde 58 kritik direncine kadar hareketlilik görülmesi muhtemeldir. Sonraki evre için ise ortalama 62 direnci göz önünde bulundurulabilir. 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde olan kripto para biriminde alımların gelmeye başlaması olasıdır; ancak düşüş kanalında olan kripto para biriminde 57 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi beklenmelidir. Olası geri çekilmelerde 53 seviyesinin altı riskli bölgeyi oluşturuyor. Bu sebeple, dikkat edilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Belirtilen seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 50 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir.
Direnç Seviyeleri; 58 – 62 – 64
Destek Seviyeleri; 53 – 48 – 45
XRPUSD
3 Ekim 2019’da çift tepe formasyonunun tamamlanmasıyla 0.2640 seviyelerine kadar geri çekilen XRPUSD’nin 11 Ekim’den itibaren yükseliş trendine girdiği gözlemleniyor. Yukarı yönlü hareketlerle birlikte 0.2990 seviyesine kadar ivmelenen kripto para birimi, yer yer geri çekilmeler yaşamasına rağmen 20MA’nın (20 günlük hareketli ortalama) altında bir seyir çizmemiştir. Gün içerisinde daralma evresine girerek bir miktar geri çekilen kripto para biriminin 0.2835 desteğinin üzerinde tutunmaya devam etmesi ise 0.3000 direnç seviyesini canlı tutuyor. Bu durumda, ilk etapta 0.3000 direnç seviyesi göz önünde bulundurulabilir. 0.3000 direncinin aşılamaması ve satış baskısının oluşması durumunda ise XRP’de 0.2735 seviyelerine kadar geri çekilme meydana gelebilir. 0.3000 güçlü direncinin aşılması ise 0.3260 seviyelerine kadar erişebilecek yukarı yönlü sert sıçramalara sebep olabilir.
Direnç Seviyeleri; 0.3000 – 0.3124 - 0.3260
Destek Seviyeleri; 0.2730 – 0.2521 – 0.2335
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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