Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

7-9 Ekim 2019 aralığında yukarı yönlü harekette bulunan ve geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz 8800 seviyesini test eden BTCUSD, kademeli olarak geri çekilmiş ve geri çekilme sürecinde bir önceki denemesinden daha düşük seviyeleri test etmiştir.

Yoğun satışa maruz kalan, ancak gitgide satış hacmi azalan BTCUSD’nin ters takoz formasyonu görünümünden çıkmadığını gözlemliyoruz. 8227 destek seviyesinin altında fiyatlanan ve kritik bölgede bulunan BTCUSD’de aşağı yönlü kırılım gerçekleşmesi durumunda son bir hafta içinde denediği dip seviyelerden yeni bir tanesini deneyebileceğini göz önünde bulundurabiliriz. Bu kapsamda, üzerinde durduğumuz 8000 seviyesine kadar olan düşüşler makul karşılanabilir. Ancak, yatay bir dinlenme bölgesinde duran BTCUSD’nin içinde bulunduğu formasyonu tamamlaması ve hacimli alışların yapılması durumunda takozu yukarı kırarak dönüş yaşayabileceği düşünülmektedir. Formasyonun üst bandının yukarı yönlü kırılması durumunda, formasyon onayı alınması açısından, 8227 ve sonrasında 8430 seviyesinin üzerinde kapanışın takip edilmesi önem arz etmektedir. 8430 direncinin yukarı yönlü kırılması ise ilk etapta 8700 seviyelerini beraberinde getirebilir. Ani sıçrama durumlarında ise boğa tuzaklarına ve kar realizasyonlarına dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Tam tersi bir senaryoda ise 8000’in altında gelebilecek kapanışlar ilk etapta daha önce test ettiği 8750 seviyesini beraberinde gelebilir. Özetleyecek olursak, özellikle önümüzdeki 3 gün gerçekleştireceği fiyatlamalar kripto para biriminde yeni bant aralığını beraberinde getirebilir. Öncelikli olarak son düzeltme hareketini yapan ve 8000 seviyesinin altına düşmeyen; satış hacmi daralan BTC’deki kırılımları takip etmek yararlı olacaktır.