Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 18 Aralık 2019’da 6485 seviyesinden 7490 seviyesine kadar ivmelenen BTCUSD, kar realizasyonlarıyla birlikte 20 MA’yı aşağı yönlü test etmiş, ancak kuvvetli alımların gelmesiyle birlikte 7782 direncine yönelmiştir. Belirtilen bölgede satış baskısıyla karşılaşan kripto para birimi ivmelendiği seviye olan 7180 seviyesine kadar tekrar geri çekilme yaşamıştır. Halihazırda 7283 direncinin altından fiyatlanan kripto para biriminin, belirtilen seviyeyi periyodik olarak test ettiğini gözlemliyoruz. Satıcıların baskın olduğu seviyenin kırılmaması durumunda geri çekilmelerin meydana gelebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 7180 ara seviyesi ile 7070 desteği ilk etapta takip edilebilir. 7070 desteğinin ise kritik alanı oluşturduğu ve aşağı yönlü kırılması durumunda geçtiğimiz hafta test ettiği 6779 ile 6489 seviyelerini test edebileceği düşünülmektedir. Diğer yandan, 7283 direnci ve 4 saatlik grafikte 20 MA’nın yukarı yönlü kırılmasıyla 7490 ve 7782 dirençleri sırasıyla takip edilebilir. 7782 direncinin ise yukarı yönlü hareketliliğin ikinci kısım devamlılığı açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Kritik seviyenin aşılması 8000’li seviyeleri beraberinde getirebilir. Ancak kritik dirençten dönülmesi geri çekilmelere sebep olabilir. Bu kapsamda, ilk etapta, 7180 ile 7070 bant aralığı dikkatle takip edilmelidir. Alandan çıkış bir sonraki harekette belirleyici rol oynayacaktır. Çıkış yönüne göre, yukarı yönlü hareketlilikte 7782, aşağı yönlü hareketlilikte ise 6485 seviyelerinin trade alanını oluşturacağı düşüncesi hakimdir.

Direnç Seviyeleri; 7283 – 7484 – 7782 – 8012

Destek Seviyeleri; 7070 – 6779 – 6489 – 6129 ETHUSD ETHUSD, geçtiğimiz hafta üzerinde durduğumuz destek seviyesi olan 115’e kadar çekildikten sonra ivmelenerek 136 seviyesini test etmiştir. Sonraki süreçte 136 ile 123 bant aralığında fiyatlanan kripto para biriminin 123 destek seviyesini periyodik olarak test ettiğini gözlemliyoruz. Günlük ve 4 saatlik grafikte 20 MA’nın altından fiyatlanan kripto para birimi aşırı satım bölgesinde ilerliyor. Bu kapsamda, periyodik olarak test ettiği 123 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda, sırasıyla 115 ve 101 destekleri takip edilebilir. 101 seviyesinin altında gelebilecek kapanışlarda dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Diğer açıdan, 123 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması durumunda, kripto para biriminde 20 MA yakından takip edilmelidir. Olası yukarı yönlü kırılımla birlikte 130, 136 ve 146 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Özellikle 146 seviyesinin yukarı yönlü devamlılık için önemli bir alan olduğu düşünülmektedir. 146 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması kripto para biriminde çekilmelere neden olabilir. Özetleyecek olursak 123 desteğinden dönülmesi durumunda yukarı yönlü hareketliliği iki aşamada incelemekte yarar görülmektedir. 123 desteğinin altında gerçekleşebilecek olan kapanışları ise ilk etapta 123-115 bant aralığında değerlendirmenin yararlı olduğu düşünülmektedir. 115 seviyesinin altı ise kritik bölgeyi oluşturmaktadır.

Direnç Seviyeleri; 130 – 136 – 146 – 158

Destek Seviyeleri; 123 – 115 – 100 - 93 LTCUSD Hafta içerisinde 42 direncini test eden LTCUSD, günlük grafikte 20 MA’yı ve kritik direnci kıramamış, sonraki süreçte ise satış baskısıyla karşılaşarak 38 desteğine yönelmiştir. Halihazırda 40 ile 38 bant aralığında fiyatlanan kripto para birimi, aşırı satım bölgesinde konumlanıyor. Tepki alımlarının gelmesiyle birlikte LTC’de yukarı yönlü hareketlilik görülebilir. Ancak, kritik dirençlere ve daha önce test ettiği seviyelere dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Bu durumda, 40 direncinin aşılmasıyla 42 direnci göz önünde bulundurulabilir. 42 direnci aşılamazsa tekrar geri çekilme eğilimi olabilir. 42 direncinin üzerinde tutunması ise kripto para biriminde 46 seviyelerini beraberinde getirebilir. Diğer açıdan, 40 seviyesinin altında kalması durumunda 38 ve 36 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 35 seviyesine kadar olan sarkmalar olağan karşılanabilir. 35’in altında bir kapanış gelmemesi durumunda ise 42 seviyesine kadar tekrar ivmelenme gözlemlenebilir. 35’in altı ise kritik bölgeyi oluşturabilir. Özetleyecek olursak, belirtilen senaryolar ışığında seviyeler kademeli olarak takip edilebilir.