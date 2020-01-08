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  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

6926 desteğini test etmesinin ardından yukarı yönlü hareketlilik yaşayan BTCUSD, 7430 kritik direncinin kırılmasıyla hız kazanarak 8428 direncine kadar ivmelenmiştir. ABD-İran arasında yaşanan siyasi gerilimin yarattığı belirsizlik neticesinde kripto paralara ve güvenli sayılabilecek ürünlere yönelen yatırımcı, bitcoinin fiyatında yaklaşık olarak 1500 USD’lik artışa sebep olmuştur. 08 Ocak 2019 tarihinde gerilimin tırmanmasıyla gece saatlerinde 8428 direncini test eden kripto para biriminin gün içerisinde bir miktar geri çekildiğini gözlemliyoruz. Ancak, alımların tekrar hız kazanması durumunda, günlük grafikte aşırı alım bölgesinden fiyatlanan kripto biriminde, 8428 direncinin kırılmasıyla 8882 ve 9616 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Özellikle 8882 direncinin kırılması yukarı yönlü sıçrama yaratabileceğinden dolayı, seviyenin takibi önem arz etmektedir. Diğer yandan, 8428 direncinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması kripto para biriminde 8061 desteğine kadar çekilme yaratabilir. Böyle bir durumda ise, 8061 desteğinin aşağı yönlü hareketlilik açısından önemli bir bölgeyi oluşturduğu düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 8428 – 8882 – 9616
Destek Seviyeleri; 8061 – 7693 – 7430

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ETHUSD

Bitcoinde yaşanan artışla birlikte 128 desteğinden ayrılarak kanal ortasını yukarı yönlü kıran ETHUSD’nin 149 seviyesinden bir miktar geri çekildiği görülüyor. 50 MA’nın üzerinde fiyatlanan kripto para biriminde hareketli ortalamayla birlikte 139 desteği göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, 139 desteğine kadar olan fiyatlamaların olağan karşılanabileceği ETHUSD’de kritik seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 128 ile 115 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Aşırı alım bölgesinde bulunan kripto para biriminde uluslararası siyasi koşulların yarattığı etkenlerden dolayı alımların gelmesi durumunda ise 150 direncini yukarı yönlü kırarak kanal direncinin üzerinde tutunması, kripto para biriminde sırasıyla 165 ve 185 seviyelerin takibini mümkün kılabilir. Kripto para biriminin yukarı yönlü hareketlilikte, 150 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması ve geri çekilmelerde 139 desteğinin altına inmemesi gerektiği düşüncesi hakimdir.

Direnç Seviyeleri; 150 – 165 – 185
Destek Seviyeleri; 139 – 128 – 115

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LTCUSD

39 desteğinin üzerinde tutunmayı başaran LTCUSD’nin alımlardaki artışla birlikte 43 direncini yukarı yönlü kırdığını ve 49 seviyesine yöneldiğini gözlemliyoruz. Kanal direncinin ve 49 seviyesinin üzerinde kalıcı olarak tutunması durumunda, ilk etapta 57, 61 ve 66 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Kanal direncinden dönülmesi ve 49 seviyesinin üzerinde kalıcı olarak tutunamaması durumunda ise 43 seviyesine kadar çekilme meydana gelebilir. 43 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir, ancak aşağı yönlü salınımların devam etmesi ve günlük grafikte 20 MA’nın aşağı yönlü kırılması durumunda destek seviyelerinin güncel takibi önem kazanabilir.

**Direnç Seviyeleri; 49 – 57 – 61

Destek Seviyeleri; 43 – 39 – 36

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XRPUSD

Aşırı alım bölgesinde 0.2304 direncine yönelen, ancak bir miktar geri çekilen XRPUSD, günlük grafikte 50 MA’yı aşağı yönlü test ediyor. 0.2167 seviyesinin altına çekilen kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi halinde 0.1971 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. 0.1971 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 0.1722 seviyesine kadar sarkma meydana gelebilir. Ancak, kripto paralarda hareketlilik yaratan durumların tekrarlanarak devam etmesi durumunda, fiyatlamalarda tekrar yukarı yönlü hareketlilik gözlemlenebilir ve 0.2167 direnci kırılarak 0.2304 seviyesi test edilebilir. Bu kapsamda, oluşabilecek hareketlilikleri kademeli bir şekilde takip etmekte yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 0.2167 – 0.2304 – 0.2442
Destek Seviyeleri; 0.1971 – 0.1722 – 0.1405

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Kripto Para, Bitcoin,

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