Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 8 Aralık 2020 tarihinde 8450 seviyesine kadar ivmelendikten sonra geçtiğimiz hafta üzerinde durduğumuz 7693 desteğine çekilen BTCUSD’nin 14 Aralık 2020’de ivmelenerek 8569 direncini yukarı yönlü kırdığını gözlemliyoruz. Bu yükselişle birlikte 8900 seviyesini test eden kripto para birimi halihazırda bir miktar geri çekilerek destek haline getirdiği 8569 seviyesini test etse de hem günlük hem de 4 saatlik grafikte 20 MA’nın üzerinde fiyatlandığı görülüyor. Aşırı alım bölgesinde fiyatlanan kripto para biriminde gün içerisinde görülen yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 8900 ara direncinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 9056 direnci test edilebilir. 9056 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 9000’li seviyeler çerçevesinde gelebilecek olan fiyatlamalar beklenebilir. Ancak, 8900 ara direncinden dönülmesi ve 9056 seviyesinin üzerinde tutunmaması durumunda BTCUSD’de tekrar 8569 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. 8569 desteğinin aşağı yönlü kırılması ise 8082 seviyesini gündeme getirebilir. Bu sebeple, 8569 destek seviyesinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 9056 – 9659 – 10400 - 10634

Destek Seviyeleri; 8569 – 8082 – 7693 – 7388 ETHUSD 170 seviyesine kadar ivmelendikten sonra 165 desteğinin altına çekilen ETHUSD’nin düşüş kanalının üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Halihazırda 165 direncini test eden kripto para biriminin belirtilen direnci yukarı yönlü kırması durumunda 170 ve 185 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Özellikle daha önce test ettiği 170 direncinin üzerinde tutunması kripto para birimini 185 seviyesine götüren taşıyıcı güç olabilir. Bu kapsamda, 165 ve 170 bant aralığından yukarı yönlü çıkış ETHUSD’nin yukarı yönlü hareketliliğinde önemli rol oynayacaktır. 165 direncinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda ise ilk etapta 150 seviyesi göz önünde bulundurulabilir. Bu noktada 150 desteğinin aşağı yönlü kırılmaması ve kripto para biriminin tekrar düşüş kanalı içerisine girmemesi önem arz etmektedir. **Direnç Seviyeleri; 165 – 185 – 209

Destek Seviyeleri; 150 – 139 – 128

LTCUSD 6-15 Ocak 2020 tarih aralığında kademeli olarak yükselişe geçen LTCUSD’nin güçlü bir performans göstererek yaklaşık %40 oranında artış yaşadığı gözlemleniyor. Aşırı alım bölgesinde ilerleyen kripto para biriminin yaşadığı ivmelenmenin ardından bir miktar geri çekilerek 57 desteğini test ettiği görülse de 20 MA’nın üzerinde konumlanması 61 direncini canlı tutuyor. Üzerinde durduğumuz ve öncesinde test ettiği 61 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 66 ve 77 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Diğer yandan, 57 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 49 desteğine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Özellikle 49 desteği, kanal direncine denk gelen bölge olması açısından önem taşımaktadır. Böyle bir kırılım durumunda 4 saatlik grafikte 20 MA aşağı yönlü kırılmış olacağından satış baskısının da artması beklenebilir. Bu sebeple, satış baskısının görülmesi durumunda 57 ve 49 destekleri dikkatle incelenmelidir. **Direnç Seviyeleri; 61 – 66 – 77

Destek Seviyeleri; 57 – 49 – 43