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  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

16 Ocak 2020’de 8567 desteğini test eden BTCUSD’nin kademeli olarak yükselişe geçerek kısa süreliğine de olsa 9170 seviyelerine kadar ivmelendiğini, ancak bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşarak 8567 desteğinin altına çekildiğini gözlemliyoruz. Kısa bir süre içerisinde gerçekleşen yaklaşık 600 USD’lik geri çekilmenin ardından yukarı yönlü hareketlilik yaşayan kripto para birimi, hafta içerisinde periyodik olarak 8567 desteğini test etmiştir. Halihazırda 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesinden denge seviyesine ulaşan kripto para biriminde 20 MA’nın yakından takip edilmesi gerektiği düşünülüyor. Bu kapsamda, özellikle hafta sonuna doğru Çin’den gelebilecek etkilerin takip edilmesinde yarar görülmektedir. Son 4 yıldır denk geldiği gün aralığında geri çekilme yaratabilen Çin yeni yıl tatili alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, etkinin yakından takip edilerek doğru tahlil yapılmasında yarar görülmektedir. Satış baskısının kısıtlı kalması ve belirtilen hareketli ortalamanın üzerinde tutunması durumunda BTCUSD’nin hafta içerisinde test ettiği dirençleri tekrar test edebileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise kripto para biriminin 9054 direncinin üzerinde kalıcı olarak tutunması gerektiği düşünülüyor. Kritik dirençten yaşanan satış baskıları 8567 desteğinin gerisine düşmeye sebebiyet verebilir. 9054 direncinin üzerinde tutunması durumunda ise BTCUSD’de ilk etapta 9657 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Sonraki periyodda ise 9800 ve 10631 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bir diğer açıdan bakacak olursak 9054 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ve 8567 desteğinin altında kapanış gelmesi durumunda ilk etapta 8080 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. 8080 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ise 7000’li seviyelere dönüşün kapılarını açabilir. Bu sebeple, içinde bulunduğu 9054 ile 8567 bant aralığının dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 9054 – 9657 - 9800 – 10631
Destek Seviyeleri; 8567 – 8080 – 7387 – 6900

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ETHUSD

Hafta içerisinde 160 seviyelerine kadar geri çekilen ETHUSD’nin güç kazanarak 180 seviyesine kadar ivmelendiği görülüyor. Kripto para birimi, bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşarak 4 saatlik grafikte denge seviyesinin altına çekilse de 20 ve 50 MA üzerindeki fiyatlamasını sürdürüyor. Halihazırda denge seviyesine erişen kripto para biriminde hareketli ortalamaların birbirine olan konumları gereği dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Olası geri çekilme durumunda 165 desteğinin altında kalıcı olarak tutunursa, ETHUSD’de ilk etapta 149 seviyesine kadar olan fiyatlamaları görebiliriz. 149 desteğinin altında gelebilecek olan kapanışlara ayrıca dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Bir diğer açıdan, bir miktar geri çekilerek 165 desteğinin üzerinde tutunmayı başarması durumunda, ETHUSD’de 185 seviyesine kadar ivmelenme görebiliriz. 185 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 194 ara direnciyle 211 direnci sırasıyla takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 185 – 194 – 211 - 224
Destek Seviyeleri; 165 – 149 – 138 – 127

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LTCUSD

Haziran 2019’dan beri içinde bulunduğu düşüş kanalını yukarı yönlü kıran LTCUSD, 57 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Günlük grafikte aşırı alım bölgesinde bulunan kripto para birimini 4 saatlik grafikte incelediğimiz zaman aşırı alım bölgesinden denge seviyesine çekildiğini gözlemliyoruz. Satış baskısının devam etmesi halinde 20 MA ve 57 destek seviyesi sırasıyla takip edilebilir. 57 desteğine kadar olan çekilmelerin olağan karşılanabileceği kripto para biriminde belirtilen kritik desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ilk etapta 49 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise LTCUSD’nin 61 direncinin üzerinde tutunması gerektiği düşünülmektedir. Belirtilen alandan yukarı yönlü bir çıkış olmadığı müddetçe geri çekilme yaşanabilir.

**Direnç Seviyeleri; 61 – 66 – 77 – 84
Destek Seviyeleri; 57 – 49 – 43 – 39

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XRPUSD

Hafta içerisinde 0.2172 desteğine yönelen, ancak sonraki süreçte 0.2307 desteğinin üzerinde tutunmayı başaran XRPUSD’nin 4 saatlik grafikte denge seviyesinden fiyatlandığını gözlemliyoruz. Halihazırda yine 4 saatlik grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi halinde aşırı satım bölgesine doğru geri çekilme yaşanabileceği düşünülmektedir. Bu durumda, 0.2172 desteğine kadar olan fiyatlamaları olağan karşılayabiliriz. Ancak, kritik desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda yukarı yönlü oluşan kanal riske gireceğinden, dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. 0.2307 desteği ve 4 saatlik grafikte 20 MA’nın üzerinde tutunması durumunda kripto para biriminde 0.2443 ve 0.2610 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Özetleyecek olursak, XRPUSD’nin kanal içerisindeki fiyatlamasının dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle kanal desteği ve hareketli ortalamalar önem arz etmektedir.

Direnç Seviyeleri; 0.2443 – 0.2610 – 0.2880
Destek Seviyeleri; 0.2307 – 0.2172 – 0.1980

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XLMUSD

XLMUSD, 15 Ocak 2020’de yakaladığı ivmenin ardından 0.0599 direncini kırarak periyodik olarak 0.0653 seviyesini test etmiştir. Halihazırda, 4 saatlik grafikte denge seviyesine çekilen ve 20 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para biriminde, satış baskısının devam etmesi ve hareketli ortalamanın kırılması halinde, 0.0599 destek seviyesi göz önünde bulundurulabilir. Belirtilen desteğe kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir, ancak kritik desteğin kırılmasıyla 0.0523 ve 0.0426 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bulunduğu alanda yukarı yönlü hareketlilik yaşaması durumunda ise periyodik olarak test ettiği seviye olan 0.0653 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Ancak, yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 0.0653 direncinin üzerinde kalıcı olarak tutunması ve 0.0707 seviyesine ilerlemesi gerekmektedir. Koşulların gerçekleşmediği bir ivmelenmede ise destek seviyelerinin göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 0.0653 – 0.0707 – 0.0773
Destek Seviyeleri; 0.0599 – 0.0523 – 0.0426

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ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK


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