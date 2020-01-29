Haftalık kripto para analizi

Yukarı yönlü kanal içerisinde hareket eden BTCUSD’nin hafta içerisinde 8300 desteğini test ettikten sonra 20 MA’yı yukarı yönlü kırarak ivmelendiğini gözlemliyoruz. Kanal desteğinden dönen kripto para biriminde 9440 seviyeleri test edildikten sonra bir miktar geri çekilme gözlemlenmiş, ancak kritik destek seviyeleri halihazırda kırılmamıştır. 20.01.2020 tarihi itibari ile kanal ortasının üzerinde konumlanan ve aşırı alım bölgesinden fiyatlanan BTCUSD’de satış baskısının devam etmesi halinde bütenlerimizde de üzerinde durduğumuz 9173 desteği ile birlikte kanal ortası takip edilebilir. Olası aşağı yönlü bir kırılım neticesinde kripto para biriminin 8789 destek seviyesine kadar çekilebileceği düşünülmektedir. Kanal direncine yönelmesi durumunda ise 9443 ve 9713 direnç seviyeleri sırasıyla göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, 9713 direncine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. 9713 direncinde satış baskısıyla karşılaşması durumunda BTCUSD’de kanal desteğine doğru çekilme meydana gelebileceği düşüncesi hakimdir. Özetleyecek olursak, 9170 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda kanal desteğine çekilme meydana gelebilir. 9170 seviyesine denk gelen kanal ortasının üzerinde gerçekleşen fiyatlamalarda ise kanal direncinin takibi canlılığını koruyabilir. Bu durumda ise direnç seviyelerinin takibi önem kazanabilir. Ancak, kritik destek ve direnç seviyeleri ile kanal ortası dikkatle takip edilmelidir.

Direnç Seviyeleri; 9443 – 9713 – 10047 – 10586

Destek Seviyeleri; 9173 – 8789 – 8300 – 8080 LTCUSD 61 seviyesinin üzerinde tutunmakta güçlük çeken LTCUSD’nin, üzerinde de durduğumuz gibi, daha önce test ettiği 62 seviyesini tekrar test ederek bir miktar geri çekildiği görülüyor. Satış baskısının devam etmesi halinde 57 desteğinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülen kripto para biriminde, 66 direncinin altında oluşan fiyatlamalarda geri çekilme potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 66 direncinin yukarı yönlü aşılması durumunda ise 84 seviyesine kadar meydana gelebilecek ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Halihazırda 61 direncinin altından fiyatlanan LTCUSD’de 57 desteğinin de kırılmasıyla ilk etapta 49 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir. Özetleyecek olursak, 61 direncinin üzerinde kalıcı olarak tutunamaması kripto para biriminde destek seviyelerinin güncel takibini gerektirebilir. Ara seviyeler geçildikten sonra ise 66 direncinin yukarı yönlü kırılmasıyla 77 ve 84 dirençleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 61 – 66 – 77 – 84

Destek Seviyeleri; 57 – 49 – 43 – 39 ETHUSD 24 Ocak 2020 tarihinde günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test eden ETHUSD, hafta içerisinde 165 direncini kırarak daha önce test ettiği 180 seviyesine kadar yükselmiştir. Test ettiği seviyede karşılaştığı satış baskısıyla bir miktar geri çekilen kripto para biriminde yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 180 seviyesini aşması gerektiği düşünülmektedir. 180 ara direncinin üzerinde tutunması durumunda 185, 194 ve 211 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. 180 direncinin üzerinde tutunamaması ise ETHUSD’nin ilk etapta 165 desteğine kadar çekilmesine sebebiyet verebilir. 165 desteğinin aşağı yönlü kırılması, 149 ve 138 seviyelerini beraberinde getirebilir. Bu kapsamda, yukarıda 180, aşağıda ise 165 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Halihazırda aşırı alım bölgesinde konumlanan kripto para biriminde yön değişikliği olmasıyla hareketli ortalamaların fiyata olan konumu göz önünde bulundurulmalıdır.