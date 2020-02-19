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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

12 Şubat 2020’de 10624 direncine yönelen, ancak bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşan BTCUSD’nin günlük grafikte denge seviyesine kadar çekildiğini gözlemliyoruz. 9500 seviyelerini test eden kripto para birimi 9737 seviyesinin üzerinde günlük kapanışı gerçekleştirmiş ve sonraki süreçte tekrar yukarı yönlü ivme kazanmıştır. Halihazırda 10181 direncini ve kanal ortasını yukarı yönlü test eden kripto para biriminde hacimli alımların devam etmesi halinde ilk etapta 10626 direncine kadar ivmelenme görmek mümkün. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise 10624 direncinin üzerinde tutunması kripto para birimi açısından önem arz etmektedir. Böyle bir durumda ise, 11174 ve 12061 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bir diğer açıdan, kanal ortası ve 10181 direncinin aşılması konusunda BTCUSD’nin kısıtlı kalması, kanal desteği ve 9737 desteğine kadar çekilme yaratabilir. Kritik alana çekilmesi durumunda ise kanal desteğinin ve günlük grafikte 20 MA’nın dikkatlice takip edilmesinde yarar görülmektedir. Ancak, günlük grafikte beliren “golden cross” yukarı yönlü hareketliliği destekleyici unsur olarak görülüyor. Bu kapsamda, etkinin başlamasından önce meydana gelebilecek geri çekilmeler kimi yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebiliyor. Özetleyecek olursak, kripto para biriminin 10181 direncinin üzerinde tutunması 10600’lere kadar ivme yaratabilir, ancak devamlılık için daha önce test edip geri çekildiği alanı geride bırakması gerektiği düşünülüyor. 10181 direncinin altında fiyatlamanın gerçekleşmesi ise kanal desteğine kadar geri çekilme yaratabileceğinden 9737 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir. 9737 seviyesi, 20 MA ve kanal desteğinin aşağı yönlü kırılması durumuna karşın 8700 ve 8300 destekleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 10181 – 10624 – 11174 – 12061
Destek Seviyeleri; 9737 – 9105 – 8700 – 8300

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ETHUSD

Geçtiğimiz hafta belirtmiş olduğumuz 224 seviyelerinde hacimli alımların etkisiyle ivmelenen ETHUSD, 290 ara direncine kadar yükselmiştir. Satıcıların baskın olduğu bu alanda meydana gelen çekilmenin etkisiyle, sonraki süreçte, 244 desteğini test eden kripto para birimi, boğaların güç kazanmasıyla tekrar 290 direncine kadar ivmelendi. Halihazırda güçlü dirençten bir miktar çekilen ETHUSD’de satış baskısının devam etmesi halinde ilk etapta 270 ve 244 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 290 direncinin üzerinde tutunmasının kripto para birimi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Kritik direncin aşılmasıyla 305, 319 ve 338 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Özellikle 338 direncinin yukarı yönlü kırılması kripto para biriminde ani sıçramalar yaratabilir. Bu durumda, golden cross etkisi görülmesi durumunda sonraki süreçte ilk etapta 433 seviyesine kadar ivme görülebilir. Ancak, kritik seviyelerin dikkatle takibi ve geri çekilme sürecinde test edip dönüş gerçekleştirdiği alanın üzerinde tutunması mühim gözükmektedir.

Direnç Seviyeleri; 290 – 305 – 319 – 338
Destek Seviyeleri; 270 – 244 – 224 – 211

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LTCUSD

84 seviyelerine kadar ivmelendikten sonra geri çekilme sürecine giren LTCUSD, 66 seviyesi ve kanal desteğini test ettikten sonra tekrar ivme kazanarak 20 MA’yı tekrar yukarı yönlü kırmıştır. Halihazırda 77 direncini test eden kripto para biriminde, belirtilen direncin yukarı yönlü kırılması durumunda, ilk etapta 84 direncine kadar ivmelenme ihtimali bulunmaktadır. Devamlılık için ise 84 direncinin üzerinde tutunması gerektiği düşüncesi hakimdir. Özellikle 84 direncinin kırılması 100 seviyelerine kadar olan fiyatlamaları mümkün kılabilir. Bu kapsamda, 84, 88, 94 ve 104 dirençleri sırasıyla takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 84 direncinin üzerinde kalıcı olarak tutunmaması durumunda destek seviyelerinin takibi önem kazanabilir. Böylelikle halihazırda 77 direncini test eden LTCUSD’de 66, 61 ve 57 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 77 – 84 – 88 – 94
Destek Seviyeleri; 66 – 61 – 57 – 49

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XRPUSD
0.34 direncine kadar ivmelendikten sonra hacimli satışlarla gerileyen XRPUSD, yukarı yönlü kırdığı kanal ortasına kadar geri çekilmiş ve kanal içi fiyatlamalarına geri dönmüştür. Sonraki süreçte kanal direncine kadar tekrar yönelen kripto para biriminde tekrar satış baskısı meydana gelmiş ve 0.2880 desteği test edilmiştir. Halihazırda belirtilen desteğe yakın konumlanan XRPUSD’de, satış baskısının devam etmesi halinde, 0.2607 desteği göz önünde bulundurulabilir. 0.2607’de meydana gelebilecek ikinci kırılımda ise destek seviyelerinin güncel takibi önem kazanabilir. Bir diğer açıdan, 0.2880 desteğinin üzerinde tutunması 0.3100 direncine kadar ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. 0.3100 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda geçtiğimiz hafta test edilen seviyelere tekrar ulaşılmasına sebep olabilir.

Direnç Seviyeleri; 0.3100 – 0.3400 – 0.3600 – 0.3713
Destek Seviyeleri; 0.2880 – 0.2607 – 0.2440 – 0.2305

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ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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