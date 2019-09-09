Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor

Türkiye’nin şeffaf emir sistemiyle çalışan ilk kripto para borsası Icrypex, bünyesinde bulundurduğu yatırımcı dostu birden fazla teknoloji ve çözümle, yatırımcının dilediği an işlem gerçekleştirebilmesini ve doğru analizlerle kripto varlıklarını korumasını sağlıyor. Kripto para endüstrisinin işlem hacminin büyümesiyle yatırımcının ihtiyaçları da şekilleniyor ve aklında tek bir soru beliriyor; “yatırımımı saklamak için doğru ve güvenilir platform hangisi?” “Benim işlem yapacağım borsa, hem kripto paramı güvenle saklasın, hem her istediğimde ulaşıp bilgi alabileceğim ve benimle özel olarak ilgilenen bir müşteri temsilcim olsun ve tüm bunları yaparken beni her gün analizleriyle sektör hakkında bilgilendirsin” diyorsanız Icrypex sizlere tüm bunları gerçekleştirebileceğiniz benzersiz bir yatırım deneyimi sunuyor. 7/24 Canlı Destek ile Yatırımcının Yanında Yer Alarak Birlikte Aşama Kaydediliyor Icrypex’te dilediğiniz zaman müşteri temsilcisi ve operasyon ekibine ulaşabilir, kripto paralarla ilgili her konu hakkında destek alabilirsiniz. Ayrıca web sitesi üzerinden “Canlı Destek” bölümü ile müşteri temsilcilerimize yazılı olarak da iletişime geçebilirsiniz.

Günlük ve Haftalık Analiz Desteği Icrypex, piyasa takibinizi ya da işlemlerinizi yaparken günlük ve haftalık kripto para analiziyle sizlere destek olur. Piyasada oluşan gelişmeleri size aktarırken bu gelişmelerin piyasayı nasıl etkilediğine dair değerlendirmede bulunarak gündemi yakından takip etmenizi sağlar. Grafiklerini sizlerle paylaşarak piyasanın iniş ve çıkış seviyeleri hakkında değerlendirmede bulunur. Böylece kripto varlıklarınızla işlem yaparken öngörülü bir şekilde hareket etmiş olursunuz. Emir Düzenleme ve Silme Seçeneği Hareketliliğin yüksek olduğu kripto para piyasasında işlem yaparken anlık fiyat değişimlerini takip ederek karar almak kadar bu kararı anlık olarak uygulamak da önemli yer tutar. Kararlarınızı uygularken değişiklik yapma isteğinizden yola çıkarak mümkün olduğunca en hızlı sürede emirlerinizi düzenleyebilir ya da vazgeçtiğiniz işleminiz için aynı sayfa üzerinden emirlerinizi silebilirsiniz. Pek çok borsada yer almayan bu özellik ile anlık fiyat gelişmelerinin fazlaca yaşandığı zamanlarda düzenlediğiniz emirler sayesinde pozisyonunuzu koruyabilir ya da hızlıca seviyelerinizi değiştirebilirsiniz.