Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor

Türkiye’nin şeffaf emir sistemiyle çalışan ilk kripto para borsası Icrypex, bünyesinde bulundurduğu yatırımcı dostu birden fazla teknoloji ve çözümle, yatırımcının dilediği an işlem gerçekleştirebilmesini ve doğru analizlerle kripto varlıklarını korumasını sağlıyor.
Kripto para endüstrisinin işlem hacminin büyümesiyle yatırımcının ihtiyaçları da şekilleniyor ve aklında tek bir soru beliriyor; “yatırımımı saklamak için doğru ve güvenilir platform hangisi?” “Benim işlem yapacağım borsa, hem kripto paramı güvenle saklasın, hem her istediğimde ulaşıp bilgi alabileceğim ve benimle özel olarak ilgilenen bir müşteri temsilcim olsun ve tüm bunları yaparken beni her gün analizleriyle sektör hakkında bilgilendirsin” diyorsanız Icrypex sizlere tüm bunları gerçekleştirebileceğiniz benzersiz bir yatırım deneyimi sunuyor.
Icrypex’te dilediğiniz zaman müşteri temsilcisi ve operasyon ekibine ulaşabilir, kripto paralarla ilgili her konu hakkında destek alabilirsiniz. Ayrıca web sitesi üzerinden “Canlı Destek” bölümü ile müşteri temsilcilerimize yazılı olarak da iletişime geçebilirsiniz.
Icrypex, piyasa takibinizi ya da işlemlerinizi yaparken günlük ve haftalık kripto para analiziyle sizlere destek olur. Piyasada oluşan gelişmeleri size aktarırken bu gelişmelerin piyasayı nasıl etkilediğine dair değerlendirmede bulunarak gündemi yakından takip etmenizi sağlar. Grafiklerini sizlerle paylaşarak piyasanın iniş ve çıkış seviyeleri hakkında değerlendirmede bulunur. Böylece kripto varlıklarınızla işlem yaparken öngörülü bir şekilde hareket etmiş olursunuz.
Hareketliliğin yüksek olduğu kripto para piyasasında işlem yaparken anlık fiyat değişimlerini takip ederek karar almak kadar bu kararı anlık olarak uygulamak da önemli yer tutar. Kararlarınızı uygularken değişiklik yapma isteğinizden yola çıkarak mümkün olduğunca en hızlı sürede emirlerinizi düzenleyebilir ya da vazgeçtiğiniz işleminiz için aynı sayfa üzerinden emirlerinizi silebilirsiniz. Pek çok borsada yer almayan bu özellik ile anlık fiyat gelişmelerinin fazlaca yaşandığı zamanlarda düzenlediğiniz emirler sayesinde pozisyonunuzu koruyabilir ya da hızlıca seviyelerinizi değiştirebilirsiniz.
Kripto para piyasasında yatırım yapma kararı aldıysanız ve piyasa hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, Icrypex’in stanbul Maslak’ta bulunan ofisinde kripto para uzmanlarından dilediğiniz zaman müşteri eğitimi desteği alabilirsiniz. Böylelikle kripto para piyasasını farklı açılardan yorumlama konusunda bilgilenmiş olursunuz.
Sizin için özel olarak atanmış müşteri temsilciniz, üyelik sürecinizden yatırım sürecinize kadar her an yanınızda yer alarak size destek olur. Gün içerisinde, dilediğiniz zaman temsilcinize ulaşabilir, destek almak istediğiniz süreç hakkında kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu iletişim sürecinizi mail veya telefon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.
Icrypex ile yatırım yaparken, işlemlerinizin daima Blockchain’de gerçekleştiğini de bilirsiniz. Milisaniyeler içinde gerçekleştirebildiğiniz işlemlerinizi direkt olarak Blokchain’de görüntüleyebilir ve cüzdanınız üzerinde tam hakimiyet kurabilirsiniz. Icrypex tüm bu süreçleri sizin için özel olarak planlarken sizlere hem keyifli hem de güven dolu bir yatırım deneyimi sağlıyor. Siz de bu ayrıcalıkları yaşamak isterseniz, icrypex.com’u ziyaret ederek güvenli yatırım dünyasını keşfedebilirsiniz.
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