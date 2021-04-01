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Kaspersky'ten kripto para yatırımcılarına "güvenlik" uyarısı!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 01.04.2021 11:18 | Son Güncelleme

Dev yazılım şirketi Kaspersky, kripto para piyasasında yatırım yapan yatırımcılara güvenlik uyarısında bulundu. Kaspersky, "İnternet bağlantınızı koruyun ve kripto alım satımı yapmak için kullandığınız tüm cihazlara antivirüs yükleyin" açıklamasını yaptı.

Kaspersky'ten kripto para yatırımcılarına "güvenlik" uyarısı!

Kaspersky, kripto para birimlerine yatırım yapanlara güvenlik önerilerinde bulundu.
Şirket açıklamasına göre, tüm kripto işlemleri için güvenli bir iletişim kanalı kullanmak hayati önem taşıyor. Örneğin, bir platformun internet sitesine halka açık bir Wi-Fi ağı kullanılarak erişilirse suçlular işlem bilgilerini ele geçirebilir veya varlıkları çalmak amacıyla bir internet sayfasını taklit edebilir.

'HALKA AÇIK AĞI KULLANMAYIN'

Halka açık bir ağ yerine, düzgün bir şekilde güvenliği sağlayacak ev ağı üzerinden alım satım yapmak daha güvenlidir. İlk adım olarak, modemin varsayılan yönlendirici şifresi kullanıcının oluşturduğu bir şifreyle değiştirilmeli. Fabrika ayarlarındaki şifre, aynı modeldeki tüm modemler için genellikle aynıdır ve Wi-Fi ağını kaba kuvvet saldırıları karşısında savunmasız hale getirir.

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'ŞİFRELİ BİR VPN KULLANIN'

Her durumda, ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen şifreli bir VPN kanalı üzerinden tüm şifreleme işlemlerini yapmak her zaman en iyisidir. Bir VPN hizmeti seçerken, (sağlayıcının sunucu havuzu sayısına ve kalitesine bağlı olan) bağlantı hızına ve ani kapama özelliği (kill switch) olup olmadığına dikkat edilmeli. İkinci adım, yüksek riskli işlemler için özellikle önemlidir. Güvenli iletişim kanalı herhangi bir nedenle düşerse ani kapama özelliği (kill switch), cihazınızın internet bağlantısını otomatik olarak keser ve verilerin şifrelenmeden gönderilmesini önler. -

'KRİPTO PARA ALIM SATIMI İÇİN KULLANDIĞINIZ CİHAZLARA ANTİVÜRÜS YÜKSELYİN'

Kripto dünyasında çok para dolaşıyor ve bu doğal olarak siber suçluları cezbediyor. Bu sebeple, kripto cüzdan anahtarlarını çalmak üzere uzmanlaşmış kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma olasılığı epey yüksek oluyor.

Kaspersky, kripto para alım satımına dair şunları öneriyor:

"Bir borsaya kaydolmadan önce piyasayı inceleyin ve en azından yeni başlıyorsanız riskli işlemlerle uğraşmayın. Ani fiyat düşüşlerine karşı korunmak için farklı kripto para birimlerine yatırım yaparak risklerinizi çeşitlendirin. Ponzi şemalarından kaçınmak için yatırım yapmadan önce altcoinleri dikkatlice inceleyin. Kripto para biriminizin büyük kısmını çevrim dışı diğer adıyla 'soğuk' bir cüzdanda, şifrenizi ise güvenli bir yerde tutun. Ünlülerin bile bedava kripto para vaatlerine aldanmayın. Hesapları hacklenmiş olabilir, hacklenmemiş olsalar bile bu neredeyse kesinlikle bir aldatmacadır. İnternet bağlantınızı koruyun ve kripto alım satımı yapmak için kullandığınız tüm cihazlara antivirüs yükleyin."

(AA)

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