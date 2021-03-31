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Kraken CEO’su: Sene sonu bir Bitcoin, bir Lamborghini olabilir

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 31.03.2021 15:47 | Son Güncelleme

Kraken’in kurucusu ve CEO’su Jesse Powell yaptığı açıklamada, Bitcoin'i lüks arabalarla karşılaştırarak "2022’nin sonunda da bir Bitcoin muhtemelen bir tane Bugatti’ye eşit olacaktır diye düşünüyorum." dedi

Kraken CEO’su: Sene sonu bir Bitcoin, bir Lamborghini olabilir

ABD merkezli ve dünyanın en büyük borsalarından biri olan Kraken’in kurucusu ve CEO’su Jesse Powell, Bloomberg TV’nin canlı yayınına katıldı ve kripto para endüstrisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin’i dolar ile ölçmenin kolay olmadığını belirten Powell, en büyük kripto parayı lüks arabalar ile değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'YIL SONUNDA BİR BITCOIN BİR LAMBORGHINI OLABİLİR'

“Daha önceki programlarda Bitcoin’in sonsuza gideceğini söylemiştim. Bunun idrak edilmesi kolay olmayan bir söz olduğunu biliyorum. Hesaplamaları dolar olarak yapıyoruz ama otomobil üzerinden yaparsak şöyle konuşabilirim. Mesela şu anda bir tane “Tesla Model 3” bir Bitcoin ediyor. Dolayısıyla buradan gidersek, yıl sonunda bir Bitcoin, bir tane Lamborghini’ye, 2022’nin sonunda da bir Bitcoin muhtemelen bir tane Bugatti’ye eşit olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
güzel reklam bitcoins leri stokladı herhalde açgözlü rüzgar yapıyor. Cebinde olmayan para senin değildir Djital sistemin sahibi müsade etmez ise sakız bile alamazsın
yav he he.. para dediğin elle tutulur olmalı ????
lambur lumbur aşşa olmasın..
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