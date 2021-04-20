Kripto para menkul kıymet olarak görüldü: Kripto para hesabına haciz geldi!

Kripto para, Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer olarak kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar, Türkiye'de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değer taşıyacak.

KRİPTO PARA BORSASI BORÇLUNUN HESABINA BLOKE KOYDU

İstanbul'da bir alacaklı 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin lira) borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, bu kişinin Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021'de borçlunun kripto paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar aldı. Söz konusu kripto para borsası da borçlunun hesabına bloke koydu.

Borçlunun avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak haciz kararına itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü tarafından müvekkili hakkında icra takibine başlandığı ve borçlunun kripto para hesabına haciz konulduğu hatırlatılarak, Türkiye'deki kripto para borsalarının SPK mevzuatına tabi aracı kurum ya da BDDK mevzuatına tabi banka veya finans kuruluşu olarak adlandırılamayacağı için mevzuat yokluğundan ihbarnamenin iptalinin gerektiği öne sürüldü.