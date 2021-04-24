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Kripto para nedir? Güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

24.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralara olan ilginin son dönemde çoğalmasıyla birlikte vatandaşlar kripto para piyasasıyla ilgili araştırmalara girdi. Kripto para nedir ve güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır gibi sorular en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki binlerce yatırımcının ve yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği kripto para nedir? Güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır? İşte yanıtı...

Kripto para nedir? Güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

Dijital varlık olarak tanımlanabilen kripto paralara olan ilgi son dönemde gitgide arttı. Bununla birlikte vatandaşlar kripto para piyasasıyla ilgili araştırmalara başladı. Kripto para nedir ve güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır gibi sorular en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki Kripto para nedir ve güvenilir Bitcoin nereden, nasıl alınır?

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak amacıyla kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olacak şekilde tasarlanmış bir dijital varlık ve bir sanal unsuru olarak tarif edilebilir. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin tersine tamamen merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri olarak işlev gören bir blok zincirinden (yani Blockchain) gelmektedir.

2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto para olarak bilinmektedir. O zamandan beri pek çok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilmektedir, bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni paranın birleşiminden oluşmaktadır.
Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin gelecek senelerde 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.

GÜVENİLİR BİTCOİN NEREDEN VE NASIL ALINIR?

En iyi Bitcoin sitesi olarak zirvede bulunan ve Çin merkezli bir borsa olan Binance’in popülerliği son zamanlarda daha da arttı. Öyle ki günlük 1 milyar doları aşan hacimlere kolayca ulaşarak dünyanın en geniş hacimli borsaları arasında yerini almış durumda. Binance’de komisyon oranları da fazlaca düşmüş vaziyette. Özellikle bu açıdan tercih edilebilir bir borsa olmakta. Aynı zamanda, mobil uygulamaları da oldukça kullanışa sahip ve uygulama sayesinde al-sat yapmak için bilgisayar başında bulunma zorunluluğunuz da bulunmuyor. Şu aralar işlem başına %0.1 komisyon alınmakta. Komisyon oranlarının düşük olmasının yanı sıra sahip olduğu altyapı ve stabil sistemle de yatırımcılarıkn tercih sebebi oluyor. Bütün bu avantajları sebebiyle kripto borsaları arasından en iyisi olarak geçer not almayı başarıyor.

Aşağıda ismi geçen siteler de kripto para için kullanabileceğiniz bazı bilindik siteler. Sitelerde şu an için güvenlikle ilgili bir problem yaşanmasa da yine de en sağlam kripto borsasının Binance olduğunu söyleyebiliriz.

Binance
Paribu
BTCTurk
Bitci.com
KuCoin
Coinbase
Bitlo
ICRYPEX
Kraken
Cex.io

Kripto para olarak öne çıkan ve özellikle 2017 civarlarında arz-talep dengesini ters düz eden BTC’ye yatırım yapmak istiyorsanız İngilizce bilmeniz gerekmiyor. Türk sitelerinden de Bitcoin, hatta Dogecoin, CHZ, Litecoin türü gibi alt coinler alıp yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Sanal paralar konusunda ve yatırım noktasında sabırlı olmanız kârınızı arttırmanız anlamına gelmektedir. Elbette yatırdığınız paranın güvenliği de bu konuda oldukça önemli.


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