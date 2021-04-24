Kripto para nedir? Güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

Dijital varlık olarak tanımlanabilen kripto paralara olan ilgi son dönemde gitgide arttı. Bununla birlikte vatandaşlar kripto para piyasasıyla ilgili araştırmalara başladı. Kripto para nedir ve güvenilir Bitcoin nereden ve nasıl alınır gibi sorular en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki Kripto para nedir ve güvenilir Bitcoin nereden, nasıl alınır?

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak amacıyla kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olacak şekilde tasarlanmış bir dijital varlık ve bir sanal unsuru olarak tarif edilebilir. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin tersine tamamen merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri olarak işlev gören bir blok zincirinden (yani Blockchain) gelmektedir.

2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto para olarak bilinmektedir. O zamandan beri pek çok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilmektedir, bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni paranın birleşiminden oluşmaktadır.

Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin gelecek senelerde 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.