Kripto para piyasasında genel görünüm ve Ethereum

Mart 2021’e yükselişle başlayan kripto paralar kademeli olarak ivme yakaladı; Biden’ın teşvik paketinin onaydan geçmesiyle birlikte, neredeyse Tahvil fazilerinin artmasıyla kaybettiği gücü geri kazandı. Gün geçtikçe artan piyasa hacmi, Bitcoin ’i 1 trilyon doların üzerine taşıdı ve altcoinlerde canlılık yarattı. Süreç içerisinde ise hem JPMorgan hem de Goldman Sachs kripto para atılımlarını sürdürdü. Özellikle bu hafta içerisinde Goldman Sachs’ın Bitcoin vadeli işlemlerine girmesi kripto para piyasasındaki oynaklığı artırdı. Martg 2020’den beri yükseliş trendinde olan kripto paralar ise trend içi görünümünü korudu. Cüzdan ve zincir verilerine bakıldığında ise yukarı yönlü oluşan trendi destekleyici verilerin geldiği görüldü. Bitcoin ve Ethereum’un aktif adres sayısında artış yaşandı. Yanı sıra, borsalardan cüzdanlara çekilen coin miktarlarında zirveler test edildi. Bu durum, arz kısıtını ve tetikledi ve fiyat performansını pozitif yönde etkiledi.

Özellikle Ethereum kanadında önemli gelişmeler yaşandı. 2.0 kontratları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; Vitalik Buterin, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ikinci katman çözümlerinin hayata geçeceğine dair açıklamalarda bulundu. Ancak, tüm bunlara rağmen Ethereum’un ivmesi henüz 2020 yılında gösterdiği performansı yakalayabilmiş değil. Ethereum performansının geçen yıla nazaran bu yıl negatifte kalması birkaç sebebe bağlı gösterilebilir. DeFi tabanını hayata geçiren coinlerin daha uygun maliyetler sunması, transfer ve komisyon ücretleri ile ağdaki yoğunluk sorunuyla karşılaşan Ethereum yatırımcısını farklı alternatifler aramaya itti. Örneğin, Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) bu sebeplerin de etkisiyle kripto para market kapitalizasyonu içerisinde ilk 10’a yerleşmeyi başardı. Öyle ki geçtiğimiz hafta ADA, ilk 3’e kadar çıktı. Diğer açıdan, Şubat ortasından beri Bitcoin dominance seviyesinin yatay eksende ilerlemesi altcoinlere fonların kaymasına ve deyim yerindeyse altcoin rallilerinin sıkça yaşanmasına neden oldu. Bitcoin’deki doygunluk bu anlamda altcoinlere yaradı. Böylelikle Ethereum ve Bitcoin’den ayrıca altcoinlere dağılan bir kaynak söz konusu oldu. Ethereum ise çift yönlü bir kayıp verdi.

Ethereum açısından bakılacak olursa opsiyon piyasalarındaki grafik eğrisi 1.300 dolar seviyelerinde dip oluşturmuş, bölgeyi dirençli hale getirmiş gözüküyor. Bu sebeple, belirtilen destek seviyenin altına sarkmasının ancak genel bir negatif etkiyle yaşanması beklenebilir. Öte yandan, Vitalik Buterin’in yaptığı iyileştirme açıklamaları ve 2.0 kontratlarında görülmeye başlanan ataklar Ethereum’un en azından düşüşlerde sınırlı kalmasına sebep olabilir. Tüm bu veriler pozitif reaksiyonu tetiklese de geçmişte yaşadığı ihtişamlı günlere kavuşmak için Ethereum dominance seviyesindeki toparlanmanın devam etmesi gerektiği düşünülüyor.