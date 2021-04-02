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Kripto para piyasasında son durum | 2 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.04.2021 08:16 | Son Güncelleme

Yeni ayın ilk gününde Bitcoin ve Ethereum yükselişe geçerken 2 Nisan itibariyle de bu seyrini devam ettiriyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gittikçe kullanımı artan kripto paralar için yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Suç gelirleri ve terörizmde anonim olarak Bitcoin ve Ethereum’un kullanılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK için kripto varlık alım-s

Bitcoin piyasada en büyük hacme sahip kripto para olarak varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı kaynaklı açıklamalardan etkilenen Bitcoin ve Ethereum fiyatları tekrar ivme kazanarak yükselişe geçti. Bitcoin’in şu anki piyasa hacmi 50,763,704,598 Dolar, Ethereum’un piyasa hacmi 31,998,164,006 dolardır. Peki 2 Nisan itibariyle Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $58.838,0200 ile başlayan Bitcoin, 2 Nisan itibarıyla %1,04 artışla $59.545,29 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 4 Mart 2021 tarihinde $48.180,8600 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart 2021 tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $59.545,29 ve ₺486.702,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $1.969,2900 ile başlayan Ethereum, 2 Nisan itibarıyla %4,16 artışla $1.997,52 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 4 Mart 2021 tarihinde $1.528,7200 ile son bir ayın en düşük, 2 Nisan tarihinde ise $1.997,5200 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.997,52 ve ₺16.320,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $0,5643 ile başlayan Ripple, 2 Nisan itibarıyla %0,62 azalışla $0,5691 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 2 Nisan tarihinde ise $0,5691 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $0,5691 ve ₺4,6450'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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