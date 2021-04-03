Kripto para piyasasında son durum | 2 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin, kripto para piyasasında en büyük hacme sahip kripto para olarak varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı kaynaklı açıklamalardan etkilenen Bitcoin ve Ethereum fiyatları tekrar ivme kazanarak yükselişe geçti. Bitcoin’in şu anki piyasa hacmi 1,117,656,971,356 Dolar, Ethereum’un piyasa hacmi 244,207,797,165 dolardır. Peki 3 Nisan itibariyle Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

3 NİSAN BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, gün içerisinde en düşük $58428.57 değerini görürken en yüksek ise $60200.00 değerini gördü. Şu anda $60200.00 olarak işlem gören Bitcoin'in piyasa hacmi ise $1,117,851,817,675 olarak karşımıza çıkıyor.

ETHEREUM NE KADAR? Ethereum, gün içerisinde en düşük $1948.48 değerini görürken en yüksek ise $2146.00 değerini gördü. Şu anda $2119.42 olarak işlem gören Ethereum'un piyasa hacmi ise $244,511,421,257 olarak karşımıza çıkıyor.

RİPPLE NE KADAR? Ripple, gün içerisinde en düşük $0,56 değerini görürken en yüksek ise $0,64 değerini gördü. Şu anda $0,63 olarak işlem gören Ripple'ın piyasa hacmi ise $29,425,779,888 olarak karşımıza çıkıyor

CARDANO NE KADAR? Cardano, gün içerisinde en düşük $1.18026 değerini görürken en yüksek ise $60200.00 değerini gördü. Şu anda $1.24796 olarak işlem gören Cardano'nun piyasa hacmi ise $39,186,925,128 olarak karşımıza çıkıyor.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanı sıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.