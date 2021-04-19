Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin tekrar yükselişte | 19 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz hafta 63 bin doları aşan Bitcoin fiyatları dün adeta çakıldı. Yaşanan düşüşe ise merkez banklarının olası "yasaklama" kararları ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yatırımcılara ceza kesileceği söylentisinin eklenmesi neden oldu.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düşmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklanmasına aracı olduğu gerekçesiyle bazı kripto para kuruluşlarına ceza vereceği iddia edildi. İddialar satışları hızlandırdı. Sert satışlar sonrası da Bitcoin dün yani 18 Nisan Pazar günü 53.000 dolara kadar düştü. Kısa sürede 57 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin haftaya ise yine aşağı yönlü seyirle 56 bin dolar seviyelerinden başladı.