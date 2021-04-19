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Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin tekrar yükselişte | 19 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

19.04.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yaşadığı 64 bin dolarlık zirve ile yatırımcılarını sevindirirken, 18 Nisan gününde ani bir şekilde geriledi. Yaşadığı bu düşüş ile neredeyse 7 bin dolarlık bir değer kaybeden Bitcoin, kripto para piyasasını birbirine kattı. Diğer kripto para birimlerinde de genel olarak yaşanan düşüş, yatırımcılarını üzdü. Yeni haftanın ilk gününde ise Bitcoin ve Ethereum fiyatları tekrar yükselişe geçti. Yatırımcıların yakından takip ettiği Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz hafta 63 bin doları aşan Bitcoin fiyatları dün adeta çakıldı. Yaşanan düşüşe ise merkez banklarının olası "yasaklama" kararları ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yatırımcılara ceza kesileceği söylentisinin eklenmesi neden oldu.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düşmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklanmasına aracı olduğu gerekçesiyle bazı kripto para kuruluşlarına ceza vereceği iddia edildi. İddialar satışları hızlandırdı. Sert satışlar sonrası da Bitcoin dün yani 18 Nisan Pazar günü 53.000 dolara kadar düştü. Kısa sürede 57 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin haftaya ise yine aşağı yönlü seyirle 56 bin dolar seviyelerinden başladı.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $56.291,5900 ile başlayan Bitcoin, 19 Nisan itibarıyla %2,37 artışla $56.689,42 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisam tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $56.689,42 ve ₺466.900,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.227,3800 ile başlayan Ethereum, 19 Nisan itibarıyla %3,16 artışla $2.244,72 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.244,72 ve ₺18.489,00'ye karşılık gelmektedir.

RIPPLE (XRP) NE KADAR?

RIPPLE (XRP) NE KADAR?
Güne $1,3564 ile başlayan Ripple, 19 Nisan itibarıyla %14,77 artışla $1,4939 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 21 Mart tarihinde $0,5121 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4939 ve ₺12,2850'ye karşılık gelmektedir.

LITECOİN NE KADAR?

LITECOİN NE KADAR?
Güne $273,6000 ile başlayan Litecoin, 19 Nisan itibarıyla %7,40 artışla $273,2900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Mart tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $273,2900 ve ₺2.209,4677'ye karşılık gelmektedir.
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bitcoin
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