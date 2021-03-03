Kripto para yatırımcıları dikkat: Amazon Ethereum’u destekleyeceğini açıkladı!

Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Amazon, Amazon Web Services (AWS) kullanıcılarının birkaç dakika içinde Ethereum düğümleri oluşturabileceğini ve Ethereum ana ağına bağlanabileceğini duyurdu.

AMAZON'DAN ETHEREUM'A DESTEK AÇIKLAMASI

Açıklamada Amazon Managed Blockchain, Ethereum’un bir fork‘u olan ve kurumsal uygulamalar için tasarlanan Hyperledger’ı da desteklediği belirtildi. Bu hizmet ilk olarak sadece ABD'nin Doğu Kıyısı’ndaki kullanıcılar için yapılıyordu, fakat artık müşteriler Doğu ABD, Asya Pasifik ve Avrupa’daki AWS bölgelerinde de Ethereum’a ulaşabiliyor.



