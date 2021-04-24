Kripto paralar ne zaman yükselir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselecek mi?

Kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yaklaşık yüzde 300 gibi bir yükselişle gündemin en üst sıralarına oturmuştu. Ancak yaşanan son gelişmeler, kripto paraların hızla değer kaybetmesine neden oldu. Şimdi piyasada işlem yapanlar “Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.
Kimi uzmanlara göre, dolar karşısında kripto paraların parabolik hale gelmesi nedeniyle son hareket bilinçli olarak doların algılanan enflasyonunu yavaşlatmak amacıyla yapılmış olabilir. Herkesin gözü şimdi Bitcoin üzerinde olacak ve eğer boğalar 50.000 doları savunmaya devam edebilirse durumda değişiklik yaşanabilir.
Analistler, bu seviye kaybedildiğinde yükseliş trendinin bir süre daha tehlikede olduğunu ifade ediyor. Piyasa hareketlerine geri dönüldüğünde ise Bitcoin ile beraber diğer birçok altcoinde de düşüş yaşandı. Ethereumdaki düşüş %8’den fazla oldu. Dogecoin ise %25’lik değer kaybıyla en çok kaybeden kripto para tahtına oturdu. Doge’dan sonra %20’lik bir düşüş yaşayan XRP de günün en fazla düşen kripto paraları arasında yer alıyor. Piyasada şu anda halen kayıplar yaşanmaya devam ediyor.
BTC yapılan son düzeltme ile 65 bin dolarlık seviyelerden 48 bin 500 dolara kadar geriledi. Bu rakamlar çöküşün seviyesini açıkça gözler önüne seriyor. Şimdilik boğalar, Bitcoin’in önemli bir ralliden önce psikolojik olarak kritik seviyenin altında kaldığı süreyi göz önünde tutarak satın alma konusunda ısrarcı olmayı sürdürüyor.
Duygusal açıdan piyasanın seyrine göre boğaların para toplamaları gerekecek. Teknikler de bir süredir değişmeye başladı. Güçlü eller ve borsalarda azalan BTC arzı gibi temel etkenler yükseliş trendine hız verdi. Fakat uzmanlara göre, şimdi FUD bazı kripto paraların hareket etmesine yol açabilir. Yani analistler, piyasada korku sebebiyle kâr alımlarının olabileceğine dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz birkaç aylık dönemde altcoinler gerçekten de etkileyici bir yükselişe imza attı ve Bitcoin’in piyasa hakimiyetine yaklaştı. Lider kripto para biriminin piyasa hakimiyeti 2018 Ağustosundan bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 49,5’e kadar kayarak de bunun işaretini verdi.
Bitcoin’in düşüş yaşadığı zamanlarda dahi Ethereum (ETH) fiyatının yükselmeye devam etmesi ve tüm zamanların rekorunu yinelemesi aslında altcoin rallisinin devam ettiğini belirtiyor. BTC, tüm zamanların rekorundan yüzde 20 oranında geride iken ETH’nin bu rekoru ise yatırımcıların artık düşüşleri altcoin alarak değerlendirdiğini ispatlıyor.
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