Kripto piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Ünlü İsviçreli yatırım uzmanı Faber, Bitcoin ve Ethereum para birimleri konusunda “kaybetmeyi göze aldığınız kadarını kripto par birimlerine yatırın” açıklamasında bulundu. Kripto paraların popülerliğinin artmasıyla bazı hükümetlerin özellikle Bitcoin ve Ethereum konusunda vergilendirmeye gideceğini belirtti. Bitcoin 58 bin bandındaki fiyatı le dikkat çekerken, Ethereum yükselişini sürdürüyor. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $57.668,4900 ile başlayan Bitcoin, 9 Nisan itibarıyla %2,42 artışla $58.131,53 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.131,53 ve ₺479.537,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.054,8500 ile başlayan Ethereum, 9 Nisan itibarıyla %3,14 artışla $2.077,07 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $2.121,7900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.077,07 ve ₺17.080,00'ye karşılık gelmektedir.

BNB NE KADAR? Güne $414,1082 ile başlayan Binance Coin, 9 Nisan itibarıyla %3,82 artışla $415,0753 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 25 Mart tarihinde $236,1233 ile son bir ayın en düşük, 9 Nisan tarihinde ise $415,0753 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $415,0753 ve ₺3.412,0000'ye karşılık gelmektedir.