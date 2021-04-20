Çalışma prensibi olarak Bitcoin ile benzerliklere sahip olan ve 2011 senesinde Charlie Lee tarafından üretilen kripto para Litecoin kripto paraya yatırım yapan ya da yapmak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Litecoin'in yükselip yükselmeyeceği kripto paraya yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki Litecoin (LTC) nedir? Litecoin (LTC) yükselir mi, düşer mi?

LİTECOİN (LTC) NEDİR?

Litecoin, 2011 senesinde Charlie Lee tarafından üretilen kripto para birimidir. İlk olarak 84 milyon adet üretilmiştir. Çalışma prensibi olarak Bitcoin ile benzerliklere bazı sahiptir. Aralarındaki en büyük farklılık blok zinciri açısından olup Litecoin, Bitcoin'e göre daha hızlı blok yaratabilmektedir. Bu farklılık sebebiyle piyasa ve transfer işlemleri Bitcoin'e göre daha süratli yapılabilmektedir.

LİTECOİN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Litecoin (LTC) yaşanan sert düşüşe dayanamamış ve fiyat 300 dolar üzerinden bir anda 200 dolar bandına gerilemişti. LTC için şu an herhangi bir temel gelişme olmasa da tüm kripto para sektörünün yaşadığı yükselişin bunu da etkileyeceği beklenmekte.