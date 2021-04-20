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Litecoin (LTC) nedir? Litecoin (LTC) yükselir mi, düşer mi?

20.04.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 senesinde Charlie Lee tarafından üretilen kripto para birimi olan Litecoin, ilk olarak 84 milyon adet üretilmiştir. Kripto paraya yatırım yapan veya yapmak isteyen vatandaşlar tarafından çokça merak edilen Litecoin'in yükselip yükselmeyeceği araştırılıyor. Peki Litecoin (LTC) nedir? Litecoin (LTC) yükselir mi, düşer mi? İşte yanıtı...

Litecoin (LTC) nedir? Litecoin (LTC) yükselir mi, düşer mi?

Çalışma prensibi olarak Bitcoin ile benzerliklere sahip olan ve 2011 senesinde Charlie Lee tarafından üretilen kripto para Litecoin kripto paraya yatırım yapan ya da yapmak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Litecoin'in yükselip yükselmeyeceği kripto paraya yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki Litecoin (LTC) nedir? Litecoin (LTC) yükselir mi, düşer mi?

LİTECOİN (LTC) NEDİR?

Litecoin, 2011 senesinde Charlie Lee tarafından üretilen kripto para birimidir. İlk olarak 84 milyon adet üretilmiştir. Çalışma prensibi olarak Bitcoin ile benzerliklere bazı sahiptir. Aralarındaki en büyük farklılık blok zinciri açısından olup Litecoin, Bitcoin'e göre daha hızlı blok yaratabilmektedir. Bu farklılık sebebiyle piyasa ve transfer işlemleri Bitcoin'e göre daha süratli yapılabilmektedir.

LİTECOİN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Litecoin (LTC) yaşanan sert düşüşe dayanamamış ve fiyat 300 dolar üzerinden bir anda 200 dolar bandına gerilemişti. LTC için şu an herhangi bir temel gelişme olmasa da tüm kripto para sektörünün yaşadığı yükselişin bunu da etkileyeceği beklenmekte.

LTC/USD paritesine bakıldığında ise 280 doların kritik direnç olduğu görülmekte. 280 doların kırılması daha önce fiyata 320 dolar desteğini getirmişti. LTC fiyatının yine aynı artışı tekrar etmesi beklense de ticari hacim kesinlikle eski seviyenin oldukça altında. LTC için olası bir düşüşte dikkat edilecek desteklerin başında 220 dolar ve 180 dolar bulunmakta.

Şu anda 20 Nisan'da 2.102,34 Türk Lirası üzerinden işlem gören Litecoin, 259,28 ABD Doları değerine sahip.

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