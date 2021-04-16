Merkez Bankası’ndan Bitcoin’e müdahale | Merkez Bankası kripto paraları yasakladı mı? Bitcoin yasak mı?

Merkez Bankası’nın 16 Nisan gece saatleri itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, Kripto para piyasasındaki sanal varlıklar hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ödemelerde kullanılamayacak. Uzmanlar, kripto paraların sıklıkla tercih edilmesinden sonra devletlerden bu tarz müdahalelerin gelebileceği konusunda uyarmıştı. Bitcoin ve Ethereum yatırımcıları 30 Nisan’dan itibaren sanal varlıklarını ödeme işlemlerinde kullanamayacak.

BİTCOİN YASAKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kripto para kullanımına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı vurgulandı.