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Merkez Bankası'nın kripto para kararı ne anlama geliyor? Doç. Dr. Levent Şahin açıkladı!

16.04.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Resmi Gazetede yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği'nin küçük yatırımcıyı koruyup, vergilendirilme kolaylığı sağlayacağını belirtti.

Merkez Bankası'nın kripto para kararı ne anlama geliyor? Doç. Dr. Levent Şahin açıkladı!

Şahin yaptığı açıklamada, kripto paralarının doğası gereği bir takım avantajlara ve sınırlılıklara sahip olduğunu bildirerek, takip edilememe, anonim bir şekilde hareket etmeye alan sağlama gibi özellikleriyle olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Türkiye'nin kripto para kullanımı konusunda dünyada üst sıralarda yer aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemiz kripto para kullanımı konusunda dünyada üçüncü sırada, Avrupa'da da birinci sırada bulunuyor. Merkez Bankasının aldığı karar ülkemizde çok kişiyi ilgilendiriyor. Yönetmeliğe göre kripto para, artık mal ya da hizmet alımı için kullanılamayacak. Kripto para alışverişinde aracı kurumlar devre dışı kalacak. Bankaya yatırdığınız para üzerinden satın alabileceksiniz. Bunu kripto para haliyle değil, normal paraya dönüştürüp kullanabileceksiniz. Paranın takip edilebilirliği kolaylaşıyor. Gelirlerin vergilendirilmesi adına önemli bir kolaylık sağlayacak."

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"KRİPTO PARA MAĞDURİYETLERİ AZALACAK"

Doç. Dr. Şahin, kripto paraların arkasında herhangi bir otorite olmadığı için çok da güvenilir olmayan bir yapı sunduğuna değinerek, spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık olması dolasıyla insanların özellikle küçük yatırımcının mağduriyetine neden olduğunun altını çizdi.

"Merkez Bankasının yönetmeliğiyle kripto para mağduriyetleri azalacaktır." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Kripto paraların tutulduğu dijital cüzdanlar bu alandaki saldırılara açık. Ödemelerde yasaklanması itibarıyla bu saldırılardan doğan mağduriyet de azalacak. Finansal kaçakçılığın önüne geçilecektir. Küçük yatırımcının zarar görme olasılığını azaltmaya yönelik bir düzenleme. Vergilendirme de önemli. Her vatandaş gelirini vergilendirmek zorunda. Bunun takibinin kolaylaşması ortaya olumlu bir durum çıkarttı."

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"KRİPTO PARAYA DAYALI İŞLETME MODELLERİ TÜRKİYE'DE KULLANILMAYACAK"

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Şahin, yeni düzenlemenin bazı sınırlılıkları da beraberinde getireceğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kripto parayla ödeme alan işletmeler ortaya çıkmıştı. Kripto paraya dayalı işletme modelleri artık, Türkiye'de kullanılamayacak. Diğer taraftan uluslararası anlamda yabancı şirketlerle rekabet halinde olan bazı işletmeler, kurumlar ya da organizasyonlar kripto parayla hizmet ya da ürün satamayacakları için maça geriden başlayacak. Bu alandaki uluslararası rekabetimizi biraz azaltmış olabilir. Kripto para birçok fütürist tarafından geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Teknolojik bir gelişmenin gerisinde kalmak gibi bir handikap da doğurabilir."

AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Devlet önce borsa daki mağduriyetlere el atsın. İnsanları borsa dan kaçırdılar. Herkes kripto para ya yönlendi.

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