Milyarder iş insanı: Altın öldü, Bitcoin ve Ethereum güçlendi!

Bu süreçte Bitcoin için yaptığı olumsuz yorumlarla adından söz ettiren Schiff, Bitcoin/Dolar paritesinin sürekli rekor kırmasından dolayı olumsuz yorumlar yapmaya devam ediyor. Wall Street şirketlerinin Bitcoin satın almasını 'aptallık' olarak yorumlayan Schiff'e Cuban, "Sana yardımcı olayım Peter. Altın da en az kripto para kadar abartılmıştır. Gerçekten altın bir mücevhere ihtiyacımız var mı?" diye cevap yazdı.

Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff'in yaptığı yoruma cevap veren Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi.

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi ünlü milyarder Mark Cuban , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para karşıtlarından stratejist Peter Schiff'a, "Altın öldü Peter, bunu kabul et" dedi. Cuban açıklamasında, Bitcoin (BTC) ve Ether'in (ETH) güçlenirken, altının "öldüğünü" belirtti.

Let me help Peter. Gold is hyped as much as Crypto. Do we really need gold jewelry? Gold can make you a ring. BTC/Eth are technologies that can make you a banker, allow friction free exchange of value and are extensible into an unlimited range of biz and personal applications https://t.co/pJPdEAl5gq — Mark Cuban (@mcuban) March 2, 2021

'KRİPTO PARA BİLE GERİDE KALABİLİR'

Cuban açıklamasına kripto paranın bile teknoloji karşısında geri planda kalabileceğine değinerek, "Bugün kriptoyla inşa edildiğini gördüğümüz şeyler, yalnızca kavram kanıtlama aşamasında. Teknoloji iyileştikçe, ucuzlaştıkça ve hızlandıkça, yeni uygulamalar olacaktır ve hatta bu uygulamalar bugün kripto olarak bildiğimiz şeyi bile geride bırakacaktır" dedi.

Cointelegraph'tan William Suberg haberine göre, Cuban, şöyle devam etti, “Altın ise değişmeyecek. Bu nedenle bir değer saklama aracı olarak zamanla ölecek."

Cuban, son olarak Schiff'e "Unutma, altın da teknolojiyle inşa edilmiş bir değer saklama aracıydı. Kazma ve kürekler zamanlar madencilik faaliyetlerine evrildi. En verimli madenciliği yapmak için zamanın teknolojisini kullanan ödüllendirildi. Tıpkı bugün kriptoda olduğu gibi" diye belirtti.



