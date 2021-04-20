Takas edilebilirlik ve merkeziyetsiziliğe odaklanan açık kaynaklı bir kripto para olarak bilinen Monero (XMR) yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Monero (XMR) nedir, Monero yükselir mi soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki Monero (XMR) nedir? Monero yükselir mi, düşer mi?

MONERO (XMR) NEDİR?

Monero (XMR) Nisan 2014 tarihinde oluşturulmuş, takas edilebilirlik ve merkeziyetsiziliğe odaklanan açık kaynaklı bir kripto paradır. Monero, herkesin işlem yayını ve gönderimi gerçekleştirebildiği fakat bu işlemlerin hiçbir dış gözlemci kaynak tarafından kaynak, miktar veya hedef bakımından gözlemini yapamadığı perdelenmiş bir halka açık işlem kütüğü kullanmaktadır. Monero, yeni madeni paralar çıkarmak, ağları güvence altına almak ve işlemleri doğrulamak amacıyla madencileri teşvik eden bir İş Kanıtı mekanizması kullanır.

MONERO YÜKSELİR Mİ?

Monero ve Solana, kripto dünyasındaki hiyerarşide en üst konumda bulunan paralardan ikisi olarak biliniyor. Her piyasada olduğu gibi, gerçek değeri keşfetmek için detaylı çalışmalarını yapanlar en yüksek kâr etme şansına sahip. Daha neredeyse sadece 10 senelik bir geçmişse sahip olan bir varlık sınıfında birçok riskle birlikte çok sayıda fırsat da bulunuyor. Kazanımlar her zaman risklerin bir fonksiyonu olduğu için, yatırımcının bilgi birikimi ne kadar fazla ise, o kadar iyi oluyor.

Monero şu anda 20 Nisan'da 384,555 Dolar yani 3119,99 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.



