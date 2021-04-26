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Narkasa kapanır mı, güvenilir mi? Narkasa yorumları

26.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Narkasa hakkında da araştırmalar yoğunlaştı. ‘Narkasa kapanır mı, güvenilir mi?’ tarzında arama yapan kullanıcılar aynı zamanda global ölçekli kripto para borsa hakkındaki yorumları da inceliyor.

Narkasa kapanır mı, güvenilir mi? Narkasa yorumları

2021 Ocak ayından bu yana Türkiye’de hizmet veren Narkasa, diğer yandan dünya çapında kullanımda olan bir kripto para borsası. Ancak Thodex, Vebitcoin ve GoldexCo.in’in kapanması, Narkasa’nın da güvenilirliğine dair bir endişe doğurdu. Peki, Narkasa kapanır mı? Yorumlar nasıl? İşte ayrıntılar…

NARKASA NEDİR?

2021 yılı Ocak ayında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Narkasa, aynı zamanda dünya genelinde 156 ülkede kullanıcıya sahip. Firma, hızlı ve güvenli kripto para alım satım hizmetinin öncüsü olmayı amaçlıyor. Narkasa bu yüzden ilk önce diğer Türk borsaların tersine yabancı kullanıcılara hizmet vererek global ölçekli bir borsa olma yolunda adım attı ve 12 farklı dilde hizmet sunmaya başladı.

NARKASA GÜVENLİ Mİ?

Narkasa, güvenilirlik konusunda Türkiye’de güvenli kripto para alım satım platformu olarak konumlanmış durumda. Firmanın bu güvenilirlik iddiası ise sadece kendileri tarafından değil uluslararası güvenilir kripto para derecelendirme kuruluşu Cer.live tarafından da teyit ediliyor. Zira, Narkasa.com siber güvelik sırasında Türkiye’de 1. sırada, dünyada 42. sırada yer alıyor.

Aynı zamanda Narkasa.com’un kişisel varlıkların ve verilerin güvenliğinin önde tutulması için katı kurallara mevcut. Firma, yüksek seviyede bulunan güvenlik standartlarıyla uluslararası bağımsız denetim şirketlerince periyodik olarak denetim hizmeti alıyor.

NARKASA KAPANIR MI?

Son günlerde haberlerde yer alan kripto para borsalarının kapanacağına dair söylentiler hakkında konuşan Narkasa CEO’su Erdal Kaya, kripto para borsaları ve kripto varlıklarla ilgili bir yasağın söz konusu olmadığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıklarının Kullanılmamasına Dair Yönetmelik”e dair konuşan yerli kripto para borsası Narkasa'nın CEO'su Erdal Kaya, bu yönetmelikle birlikte Merkez Bankası’nda ilk defa kripto para tanıtımı yapıldığına dikkat çekti. Bunun önemli bir eşik olduğunun altını çizen Kaya, diğer yandan genel görüşün aksine yayınlanan yönetmelikte bireysel kullanıcıların veya şirketlerin kripto para yatırımı yapmasını engelleyen bir durum olmadığını kaydetti.


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bitcoin Kripto para Thodex
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