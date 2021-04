New York Times makalesi NFT ile 563 bin dolara satıldı

New York Times’ta yer alan bir makale, benzersiz dijital varlıkların alınıp satıldığı NFT üzerinden 563 bin dolara satıldı. New York Times köşe yazarı Kevin Roose, ‘Bunu Blockchain üzerinden satın alın’ başlıklı köşe yazısını NFT olarak 563 bin dolara satışa çıkardı.

Roose yaptığı açıklamada, “Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT’lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam.” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Roose, “Teklif verin, gazetenin 170 yıllık tarihindeki ilk NFT’ye sahip olabilirsiniz.” dedi.

563 bin dolara satılan makalede NFT teknolojisinin detayları anlatılıyor. Gazeteci Kevin Roose, söz konusu geliri 110 yıllık Needest Cases Fund'a bağışlayacak.

The NYT made a NFT!



My new column is about NFTs, and I also turned the column into a NFT and put it up for auction on @withFND, with proceeds going to charity.



Bid away, and you could own the first NFT in the paper's 170-year history. https://t.co/9ItGZvID8B