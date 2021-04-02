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New York Times makalesi NFT ile 563 bin dolara satıldı

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.04.2021 17:31 | Son Güncelleme

New York Times'ta gazeteci Kevin Roose'a ait bir makale, benzersiz dijital varlıkların alınıp satıldığı NFT üzerinden 563 bin dolara satıldı.

New York Times makalesi NFT ile 563 bin dolara satıldı

New York Times’ta yer alan bir makale, benzersiz dijital varlıkların alınıp satıldığı NFT üzerinden 563 bin dolara satıldı. New York Times köşe yazarı Kevin Roose, ‘Bunu Blockchain üzerinden satın alın’ başlıklı köşe yazısını NFT olarak 563 bin dolara satışa çıkardı.

KÖŞE YAZISI 563 BİN DOLARA SATILDI

Roose yaptığı açıklamada, “Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT’lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam.” dedi.

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Twitter hesabından açıklama yapan Roose, “Teklif verin, gazetenin 170 yıllık tarihindeki ilk NFT’ye sahip olabilirsiniz.” dedi.

563 bin dolara satılan makalede NFT teknolojisinin detayları anlatılıyor. Gazeteci Kevin Roose, söz konusu geliri 110 yıllık Needest Cases Fund'a bağışlayacak.

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