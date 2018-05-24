Nokia Blockchain İle Kullanıcılara Verilerini Satma Opsiyonu Tanıyacak

Blockchain bazlı data platformu Streamr, Finli telekom devi Nokia ile ortaklık kurarak mobil kullanıcılarının verilerinin tam kontrolüne sahip olmalarını ve dilerlerse bu verilerden gelir elde etmelerini sağlamayı hedefliyor.

CoinDesk’in düzenlediği Consensus 2018 konferansında Streamr CEO’su Henri Pihkala, güncel veri marketini sunarken, kullanıcılara bu marketi nasıl kullanabileceklerini, verilerini nasıl alıp, başka hizmetleri nasıl satabileceklerini tanıttı.

Partnerlik ile birlikte Nokia’nın Kuha merkezli baz istasyonu Streamr’ın veri pazarı ile entegre bir şekilde çalışacak ve bu sayede Nokia kullanıcıları diledikleri şekilde verilerini satabilecek, burdan elde ettikleri gelir ile Internet of Things araçlarından hizmet satın alabilecekler.

Nokia yetkilisi Martti Ylikoski de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Son dönemde kullanıcılarımızdan veri gizliliği ve verilerinin kontrolü ile ilgili yoğun bir talep alıyoruz. Biz de onlara kendi verilerinin tam olarak kontrolünü vermeye karar verdik ve Streamr ile bu inovatif anlaşmayı imzaladık.”

Kullanıcılar veri marketinde Ethereum akıllı kontratlarını kullanarak al-sat yapabilecekler ve bütün işlemler ERC-20 tokeni olan DATAcoin üzerinden gerçekleştirilecek.



